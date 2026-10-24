IDBI बैंक बिकने के बाद कर्मचारियों की नौकरी पर क्या होगा असर? सरकार ने दिया जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय कैबिनेट ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी बेची.

कनाडाई Fairfax फाइनेंशियल ₹52,878 करोड़ में खरीदेगी यह हिस्सेदारी.

बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, सरकार का आश्वासन.

केंद्रीय कैबिनेट से बीते 14 अक्टूबर को मंजूरी मिलने के बाद कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, आर्थिक संकट से जूझ रहे IDBI बैंक में बड़ी खरीदने जा रही है. यह सौदा 52,878 करोड़ रुपये में तय हुआ है. बता दें कि यह रातोंरात लिया गया कोई फैसला नहीं है, बल्कि इस पर औपचारिक रूप से काम 2022 से ही चल रहा था.

इसके तहत, सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) बैंक में अपनी कुल 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं और साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंप रहे हैं. इस सौदे के बाद बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 45.5% से घटकर 15% रह जाएगी, जबकि LIC की हिस्सेदारी 49.2% से घटकर 19% हो जाएगी. इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह आता है कि बैंक के बिकने के बाद अब इसके कर्मचारियों का क्या होगा?

बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान

14 अक्टूबर 2026 को जब आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आईडीबीआई बैंक में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बहुलांश (60.72%) हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी, तभी से बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों को अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी थी. इस निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी यूनियनों ने नवंबर की शुरुआत में देशव्यापी हड़ताल का भी ऐलान कर दिया. उनके मन से इसी डर को निकालने के लिए सरकार ने अपना रूख स्पष्ट किया.

सरकार ने किया बड़ा ऐलान

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणीश चावला ने बताया है कि कनाडा की फेयरफेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी की बिक्री के बाद भी इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी. यानी कि उनका मौजूदा वेतनमान, भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के नियम पहले की तरह ही सुरक्षित रहेंगे.

चावला ने बताया कि बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस विनिवेश से डरने की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल, शेयर खरीद समझौते के अनुसार, रणनीतिक खरीदार मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को एकाएक नहीं बदल सकता. बता दें कि सरकार जब भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या बैंक का रणनीतिक विनिवेश करती है, तो एग्रीमेंट में 'लॉक-इन पीरियड' की शर्तें होती हैं.

इस डील के तहत फेयरफैक्स कंपनी एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 1 से 3 साल) तक चाहकर भी किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती. इससे साफ है कि मालिकाना हक बदलने के बाद भी आपकी मौजूदा सेवा शर्तें, पेंशन बेनिफिट्स और भत्ते पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.

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