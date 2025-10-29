हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस105 अरब के घाटे में फंसी एयरलाइंस कंपनियां, क्या बढ़ने वाले हैं टिकट का दाम

105 अरब के घाटे में फंसी एयरलाइंस कंपनियां, क्या बढ़ने वाले हैं टिकट का दाम

भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2026 में भारतीय एयरलाइंस के घाटे का आंकड़ा पेश किया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 29 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ICRA airline loss report 2025: भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. रेटिंग एजेंसी ICRA ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2026 में भारतीय एयरलाइंस के घाटे का आंकड़ा पेश किया है. इन आंकड़ों से पता चल रहा है कि, अगले साल एयरलाइंस कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है. रिपोर्ट में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों का शुद्ध वित्तीय घाटा 95 से 105 अरब रुपए के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.

जिससे हवाई यात्रा करने वालो को यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एयरलाइंस कंपनियों के घाटा बढ़ने से हवाई किराया में बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही सुविधाओं में भी कटौती की जा सकती है. वित्तीय वर्ष 2025 की बात करें तो, एयरलाइंस कंपनियों का घाटा 55 अरब रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था. वहीं अगले ही साल इसमें दोगुनी वृद्धि की गई है. 

घरेलू उड़ानें भी हो रही कम

घरेलू यात्रा करने वालो की संख्या में कमी देखी जा रही है. पिछले साल के सितंबर महीने के आंकड़े की बात करें तो, घरेलू हवाई यात्रा की संख्या 130.3 लाख थी. जो सितंबर 2025 में गिरकर 128.5 लाख रह गई है. यानी कि, इसमें 1.4 प्रतिशत की गिरावट है. साथ ही अगस्त महीनें में भी इसमें कमी देखी गई थी.

हालांकि, घरेलू उड़ानों की धीमी रफ्तार के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर भारतीय एयरलाइंस के लिए हालात बेहतर नजर आ रहे हैं. अगस्त 2025 में करीब 29.9 लाख लोगों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की थी. जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7.8 प्रतिशत ज्यादा है.

फ्यूल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

ICRA की जारी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि, एयरलाइंस कंपनियों के बढ़ते घाटे की बड़ी वजह उनकी बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट है. इसमें सबसे ज्यादा असर विमान के ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) का होता है. सिर्फ अक्टूबर 2025 में ही एटीएफ की कीमतों में 3.3 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है.

बढ़ते दामों से एयरलाइंस पर खर्च का बोझ और आ गया है. इसके अलावा डॉलर के लगातार मजबूत होने से एयलाइंस कंपनियों को वित्तीय बोझ बढ़ रहा है. जरूरी सामान और कल पुर्जे, विमान का किराया इन सभी का भुगतान डॉलर में किया जाता है. रुपया कमजोर होने से एयरलाइंस कंपनियों को ज्यादा पैसो का भुगतान करना पड़ता है. 

यह भी पढ़ें: आज आएंगे यूएस फेड मीटिंग के नतीजे, ब्याज दर घटेगी या रहेगी बरकरार? 

Published at : 29 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
ICRA Airline Loss Report 2025 Indian Airline Financial Loss
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
नौकरी
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
यूटिलिटी
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget