आज ICICI Bank के शेयरों में दिख सकती है हलचल, Q3FY26 में मुनाफे में गिरावट का दिख सकता है असर

ICICI Bank Q3 Results: प्राइवेट सेक्टर के लेंडर ICICI बैंक ने शनिवार को अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया. 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई तीसरी तिमाही के दौरान बैंक का टैक्स के बाद प्रॉफिट (PAT) 11,318 करोड़ रुपये बताया गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही के 11,792 करोड़ से 4 परसेंट कम है. बैंक के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर प्रोविजनिंग में बढ़त का साफ देखा जा सकता है. बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देशों के चलते प्रोविजनिंग में बढ़त दर्ज हुई है.

बैंक ने अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट में बताया कि नेट इंटरेस्ट इनकम और फीस इनकम में ग्रोथ के चलते Q3FY26 में उसका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 6 परसेंट बढ़कर 17,513 करोड़ हो गया. अर्निंग्स रिपोर्ट के अनुसार, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 7.7 परसेंट बढ़कर 21,932 करोड़, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) Q3FY25 के 4.25 परसेंट के मुकाबले थोड़ा बेहतर होकर 4.30 परसेंट हो गया और Q2FY26 से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ.

