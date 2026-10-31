ICICI बैंक का बंपर दीवाली गिफ्ट, FD पर बढ़ा दिया इंटरेस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वरिष्ठ नागरिकों को FD पर 7.20% तक ब्याज.

ICICI बैंक ने 3 करोड़ से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट (0.10%) तक की बढ़ोतरी की है. बैंक ने खासतौर पर लंबे चुनिंदा टेन्योर पर ब्याज दरों को बढ़ाया है. इस बदलाव के बाद अब बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजंस के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 7.20% तक पहुंच गई है, जबकि आम डिपॉजिटर्स के लिए अधिकतम ब्याज दर 6.60% तक पहुंच गया है.

बैंक ने दो साल और एक दिन से लेकर तीन साल तक की अवधि वाली जमा राशि पर ब्याज दर 6.45% से बढ़कर 6.55% बढ़ा दिया है. अगर कोई जमाकर्ता इस अवधि के लिए अपने पैसों को फिक्स कराता है, तो 1 लाख के निवेश पर उन्हें पहले के मुकाबले हर साल करीब 100 रुपये अतिरिक्त केवल ब्याज के रूप में मिलेंगे. इसी तरह से 5 लाख के निवेश पर अब आपको हर साल लगभग 500 रुपये से अधिक का शुद्ध मुनाफा होगा.

आम जमाकर्ताओं के लिए क्या है खास?

बैंक ने लॉन्ग टर्म के चुनिंदा फिक्स डिपॉजिट (FD) और टैक्स सेवर स्कीम पर अपनी ब्याज दरों को 6.50% से बढ़ाकर 6.60% कर दिया है. यानी कि इनमें10 बेसिस पॉइंट (0.10%) की बढ़ोतरी की गई है. अब बैंक में 3 साल से लेकर 10 साल तक की जमा राशि पर ब्याज पहले के 6.50% से बढ़कर 6.60% की दर से मिलेंगे.

3 साल 1 दिन से 5 साल- ब्याज दर 6.50% से बढ़कर 6.60% हुई.

5 साल 1 दिन से 10 साल- यहां भी ब्याज दर 6.50% से बढ़कर 6.60% कर दी गई है.

5-साल तक के टैक्स सेवर FD- टैक्स बचाने वाली इस विशेष एफडी पर ब्याज दर को 6.50% से बढ़ाकर 6.60% कर दिया गया है.

कम अवधि के लिए बैंक 7 से 45 दिनों की जमा राशि पर 2.75%, 46 से 90 दिनों के लिए 4% और 91 से 184 दिनों के लिए 4.50% ब्याज देता है. 185 दिनों से लेकर एक साल से कम समय की जमा राशि पर 5.50% ब्याज मिलता है.

एक साल से लेकर 18 महीने से कम अवधि की जमा राशि पर ब्याज दर 6.25% है, जबकि 18 महीने से लेकर दो साल तक की जमा राशि पर 6.30% ब्याज मिलता है.

सीनियर सिटीजंस के लिए FD रेट्स

ICICI बैंक द्वारा ब्याज दरों में किए गए वरिष्ठ नागरिक पात्र फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 7.20% तक का ब्याज कमा सकते हैं.

3 साल 1 दिन से 5 साल- ब्याज दर 7.10% से बढ़कर 7.20% हो गई है.

5-वर्षीय टैक्स सेवर FD- ब्याज दर को 7.10% से बढ़ाकर 7.20% कर दिया गया है.

2 साल 1 दिन से 3 साल- इस अवधि के लिए ब्याज दर 6.95% से बढ़ाकर 7.05% कर दी गई है.

5 साल 1 दिन से 10 साल- लॉन्ग टर्म के लिए इस जमा पर दर 7.00% से बढ़कर 7.10% हो गई है.

कम अवधि के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को 7 से 45 दिनों की जमा राशि पर 3.25%, 46 से 90 दिनों के लिए 4.50% और 91 से 184 दिनों के लिए 5% ब्याज मिलता है. 185 दिनों से लेकर एक साल से कम अवधि की जमा राशि पर 6% ब्याज मिलता है. एक साल से लेकर 18 महीने से कम अवधि की जमा राशि पर ब्याज दर 6.75% है और 18 महीने से लेकर दो साल तक की जमा राशि पर यह दर 6.80% है.

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