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हिंदी न्यूज़बिजनेसAir Fare Hike in India: इस बड़े देश से भारत के लिए फ्लाइट टिकटों में उछाल, जानिए किस शहर का किराया है सबसे ज्यादा

Air Fare Hike in India: इस बड़े देश से भारत के लिए फ्लाइट टिकटों में उछाल, जानिए किस शहर का किराया है सबसे ज्यादा

Air Fare Hike in India: आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त के महीने में यूएई से सबसे ज्यादा लोग भारत आने की तैयारी में हैं. भारत का एक ऐसा शहर है जहां का किराया डिमांड की वजह से काफी ज्यादा महंगा हो चुका है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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Air Fare: यूएई से भारत आने-जाने वाले यात्रियों के लिए फ्लाइट टिकट काफी महंगे हो गए हैं. अगस्त ट्रैवल सीजन से पहले ही एयर फेयर में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा किराया हैदराबाद रूट का है. यहां रिटर्न टिकट का दाम 9,000 दिरहम के पार चला गया है. दरअसल जुलाई- अगस्त में स्कूल की छुट्टियां होती हैं और राखी- तीज जैसे त्योहार भी होते हैं, ऐसे में यूएई से ज्यादा लोग भारत आ जाते हैं. इसी बढ़ती डिमांड का असर अब टिकट की कीमतों पर दिख रहा है.

सबसे महंगा हुआ हैदराबाद रूट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक UAE से हैदराबाद आने-जाने का किराया इस समय सबसे ज्यादा है. कुछ रूट्स पर रिटर्न टिकट करीब Dh 9,250 तक पहुंच गया है. भारतीय रुपये में देखें तो किराए कि कीमत तकरीबन 2 लाख रुपये से ज्यादा बैठती है. ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि अगस्त में हैदराबाद रूट पर भारी डिमांड है, जिसकी वजह से किराया लगातार बढ़ रहा है.

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दिल्ली और कोच्चि भी हुए महंगे
सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, दिल्ली और कोच्चि जाने वाली फ्लाइट्स भी काफी महंगी हो गई हैं. दिल्ली रूट का किराया करीब Dh 9,090 है और कोच्चि रूट के लिए Dh 7,800 देना होगा.

मुंबई- चेन्नई अभी हैं सस्ते
जहां कुछ शहरों के टिकट आसमान छू रहे हैं, वहीं मुंबई और चेन्नई रूट पर अभी थोड़ी राहत है. मुंबई के लिए कुछ एयरलाइंस Dh 1,400 के आसपास टिकट दे रही हैं और चेन्नई के टिकट करीब Dh 1,678 से शुरू हो रहे हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे अगस्त नजदीक आएगा, इन रूट्स पर भी किराया बढ़ सकता है. 

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क्या है कारण?
एक्सपर्ट्स के अनुसार टिकट महंगे होने की कई वजहें हैं, जैसे समर हॉलीडे ट्रैफिक, UAE में रहने वाले भारतीयों की बढ़ती यात्रा, मिडिल ईस्ट एयर स्पेस में तनाव, एविएशन फ्यूल का महंगा होना और कम सीट होने की वजह से एयरलाइंस किराया लगातार बढ़ा रहा है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Jun 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Business News Hyderabad Air Fare Flight Ticket
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