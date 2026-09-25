बालापुर गणेश लड्डू की 39 लाख में नीलामी, खरीदने के लिए मची होड़

हैदराबाद के बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार लड्डू की बोली ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. 21 किलो के इस लड्डू को 39 लाख रुपए में नीलाम किया गया है.

मजे की बात यह है कि पिछले साल यही लड्डू 35 लाख रुपए में बिका था. यानी इस बार इसकी कीमत में सीधे 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ है.

किसने खरीदा बालापुर का लड्डू?

इस साल बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी में कई लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बोली की शुरुआत 1116 रुपए से हुई, लेकिन देखते ही देखते ये लाखों में पहुंच गई. आखिर में समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपए की बोली लगाकर लड्डू को अपने नाम कर लिया.

पिछले साल से कितने की लगी थी बोली?

बालापुर गणेश लड्डू की कीमत हर साल बढ़ती जा रही है. 2025 में यह लड्डू 35 लाख रुपए में बिका था. इस बार बोली 39 लाख रुपए तक पहुंच गई. यानी सिर्फ एक साल में इसकी नीलामी कीमत 4 लाख रुपए बढ़ गई.

1994 में कितने में हुई थी नीलामी?

बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी की कहानी करीब तीन दशक पुरानी है. इसकी शुरुआत 1994 में सिर्फ 450 रुपए की बोली से हुई थी. उस समय किसान कोलन मोहन रेड्डी ने लड्डू खरीदा था. इसके बाद हर साल इसकी बोली बढ़ती गई और ये नीलामी बालापुर के गणेश उत्सव की पहचान बन गई.

समय के साथ इस लड्डू की नीलामी ने ऐसा रूप ले लिया कि हर साल लोगों को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि इस बार बोली कितनी जाएगी और लड्डू कौन खरीदेगा.

लड्डू की बोली इतनी ज्यादा क्यों लगती है?

बालापुर के लोगों के लिए ये लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं है. इसे गणेश जी का प्रसाद माना जाता है और इसे खरीदने वाले कई लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों में प्रसाद के तौर पर बांटते हैं.

इसके अलावा नीलामी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल विकास और सामाजिक- धार्मिक काम के लिए किया जाता है. यही कारण है कि हर साल इस नीलामी को लेकर लोगों काफी खुश रहते हैं.

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