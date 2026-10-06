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हिंदी न्यूज़बिजनेसपहले कितना कमाते थे स्मित मच्छार, जानें इंडिया से दुबई में कितनी ज्यादा मिलती है सैलरी

पहले कितना कमाते थे स्मित मच्छार, जानें इंडिया से दुबई में कितनी ज्यादा मिलती है सैलरी

कैप्टन स्मित मच्छार भारत में कितनी कमाई करते थे और फ्लाईदुबई में उन्हें कितना पैकेज मिलता है? जानें भारत और दुबई में पायलट की सैलरी के बीच कितना है अंतर और मिलने वाली सुविधाएं क्या-क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Oct 2026 01:48 PM (IST)
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फ्लाईदुबई की फ्लाइट में 180 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार इन दिनों चर्चा में हैं. हवा में मुश्किल हालात के बीच उनकी सूझबूझ और हिम्मत की दुनियाभर में तारीफ हो रही है. स्मित मच्छार लंबे समय तक भारत में पायलट के तौर पर काम कर चुके हैं और फिर बाद में वो दुबई की एयरलाइन फ्लाईदुबई से जुड़ गए.

ऐसे में अब उनकी सैलरी को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आखिर भारत में पायलट के तौर पर काम करते हुए स्मित कितना कमाते थे और दुबई जाने के बाद पायलट की कमाई में कितना अंतर आया?

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कितनी थी स्मित मच्छार की शुरुआती कमाई?

स्मित मच्छार ने भारत में अपने करियर की शुरुआत स्पाइसजेट से की थी. वो करीब 11 साल तक स्पाइसजेट से जुड़े रहे और इस दौरान अलग-अलग जिम्मेदारियों पर काम किया है. उनके प्रोफेशनल प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने ट्रेनिंग कैप्टन और सीनियर कमांडर के तौर पर भी काम किया था.

एक पॉडकास्ट में स्मित ने भारत में पायलटों की कमाई के बारे में बताया था कि नए पायलट की शुरुआती सैलरी करीब 2 से 2.5 लाख रुपये महीना हो सकती है. हालांकि, ये स्मित की अपनी शुरुआती सैलरी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन्होंने नए पायलटों की कमाई पर यह जानकारी दी थी. इसलिए उनकी भारत में व्यक्तिगत शुरुआती सैलरी कितनी थी, इसका सटीक आंकड़ा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है.

कब दुबई गए स्मित?

स्मित मच्छार ने करीब 11 साल स्पाइसजेट में काम करने के बाद जून 2022 में फ्लाईदुबई ज्वाइन की थी. यहां वो Boeing 737 के डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के तौर पर काम कर रहे हैं. उनके पास Boeing 737-800 और Boeing 737 MAX जैसे विमानों का लंबा अनुभव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास करीब 9,750 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है. यानी दुबई पहुंचने तक वह कोई फ्रेशर पायलट नहीं थे, बल्कि कई साल का अनुभव रखने वाले अनुभवी कैप्टन थे.

फ्लाईदुबई में कितनी मिलती है सैलरी?

स्मित मच्छार की सैलरी वैसे तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन फ्लाईदुबई अपनी वेबसाइट पर पायलटों के सैलरी पैकेज की जानकारी देती है. कंपनी के मुताबिक, कैप्टन को बेसिक सैलरी के साथ हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलाकर करीब 50,235 UAE दिरहम प्रति महीने मिलते हैं. इसके अलावा 70 घंटे की फ्लाइंग के आधार पर करीब 16,310 दिरहम का वेरिएबल फ्लाइंग पे भी है.

मतलब 70 घंटे की फ्लाइंग के बेसिस पर सैलरी 66,545 दिरहम प्रति महीने तक पहुंच सकती है. अगर इसे भारतीय रुपये में बदलें तो ये रकम करीब 17 लाख रुपए प्रति महीने के आसपास बैठती है. 

भारत और दुबई की कमाई में कितना अंतर?

भारत में नए पायलट की बताई गई शुरुआती कमाई करीब 2-2.5 लाख रुपए महीने से शुरू हो सकती है, जबकि फ्लाईदुबई में अनुभवी कैप्टन का पैकेज फ्लाइंग पे समेत करीब 17 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है.

क्या- क्या सुविधाएं मिलती हैं?

फ्लाईदुबई के पायलट पैकेज में सिर्फ मासिक वेतन ही नहीं है. कंपनी की जानकारी के मुताबिक इसमें मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन असिस्टेंस, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, साल में 42 दिन की पेड लीव और परिवार और दोस्तों को टिकट में छुट मिलती हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Oct 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
FlyDubai Smit Machchhar
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