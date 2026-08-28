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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD कराने वालों के लिए खुशखबरी, HDFC और फेडरल बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें

FD कराने वालों के लिए खुशखबरी, HDFC और फेडरल बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें

HDFC Bank और Federal Bank ने चुनिंदा अवधि की FD दरों में बदलाव किया है. सीनियर सिटीजन्स को Federal Bank में 7.20% और HDFC Bank में 7.10% तक ब्याज मिल रहा है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Aug 2026 11:15 PM (IST)
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FD Interest Rate News: अगर आप भी अपनी बचत को बैंक की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. HDFC Bank और Federal Bank ने अपनी कुछ अवधि की FD पर ब्याज दरों में एक अहम बदलाव किया है. खास तौर पर इसका फायदा सीनियर सिटीजन्स को मिल सकता है. फेडरल बैंक में सीनियर सिटीजन को चुनिंदा अवधि की FD पर अधिकतम 7.20% तक ब्याज मिल रहा है, जबकि HDFC बैंक ने एक खास अवधि के FD पर इस दर को बढ़ाकर 7.10% कर दी है.

दरअसल, यह नई दरें HDFC बैंक में 19 अगस्त और फेडरल बैंक में 17 अगस्त से लागू हो चुकी हैं. ऐसे में. अगर आप FD कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ निवेश से पहले सबसे ज्यादा ब्याज दर देखना काफी नहीं है.

HDFC Bank में सीनियर सिटीजन को कितना ब्याज मिलेगा?

HDFC बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की जमा रकम वाली FD पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास अवधि की ब्याज दर में 0.10% यानी 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है.

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  • 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने से कम अवधि का FD पर अब 7.10% ब्याज मिलेगा.
  • इससे पहले इस अवधि पर सीनियर सिटीजन को 7% ब्याज दिया जा रहा था.
  • बैंक की वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD की ब्याज दरें अवधि के हिसाब से 3.25% से 7.10% तक हैं.
  • 5 साल 1 दिन से 10 साल की FD पर 6.65% ब्याज मिल रहा है.
  • नियमित ग्राहकों के लिए अधिकतम ब्याज दर 6.50% तक ब्याज मिल रहा है.

Federal Bank में FD पर 7.20% तक ब्याज

फेडरल बैंक ने भी 3 करोड़ रुपये से कम की जमा रकम के लिए FD की ब्याज दरों में संशोधन किया है. इन नई दरों के मुताबिक, बैंक की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को अलग-अलग अवधि में 3.50% से लेकर 7.20% तक ब्याज दिया जा रहा है.

  • 7 से 29 दिन: 3.50% 
  • 30 से 45 दिन: 3.75%
  • 46 से 90 दिन: 4.75%
  • 91 से 180 दिन: 5%
  • 181 दिन: 6.50%
  • 1 साल: 6.75%
  • 1 साल से अधिक से 15 महीने से कम: 6.90%
  • 15 महीने: 7.15%
  • 15 से 24 महीने: 6.90%
  • 24 महीने से अधिक से 48 महीने से कम: 7%
  • 48 महीने: 7.20%
  • 48 महीने से 10 साल से अधिक: 6.90%

क्या पुरानी FD तोड़कर नई FD करा लें?

सिर्फ ब्याज दर बढ़ने की वजह से अपनी पुरानी FD को समय से पहले तोड़ना हमेशा सही फैसला नहीं होता. ऐसे करने से पहले कुछ जरूरी बातों का हिसाब रखना बेहद जरूरी है. 

  • आपकी मौजूदा FD पर कितनी ब्याज दर मिल रही है.
  • FD की मैच्योरिटी में कितना समय बचा है.
  • नई FD पर कितनी ब्याज दर मिल रही है.
  • समय से पहले FD तोड़ने पर कितना चार्ज लगेगा.
  • ब्याज से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना पड़ सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 28 Aug 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Federal Bank HDFC Bank
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