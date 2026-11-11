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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आपका भी HDFC बैंक में चल रहा लोन? बैंक ने बढ़ाईं ब्याज दरें, महंगी होगी EMI

क्या आपका भी HDFC बैंक में चल रहा लोन? बैंक ने बढ़ाईं ब्याज दरें, महंगी होगी EMI

HDFC बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं. नई दरें 7 नवंबर से लागू भी हो चुकी हैं. दरअसल, बैंक ने अपनी MCLR दरें 15 bps तक बढ़ाई हैं. इसका असर ग्राहकों के होम लोन व पर्सनल लोन पर दिखेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 11 Nov 2026 09:09 AM (IST)
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  • HDFC बैंक ने MCLR 5 से 15 bps तक बढ़ाया.
  • नई दरें 7 नवंबर 2026 से लागू, 7.85-8.70%.
  • बढ़ी हुई EMI अगली रीसेट तारीख पर प्रभावी होगी.

HDFC बैंक ने अपना MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rate) बढ़ा दिया है. बैंक ने अलग-अलग अवधियों के लिए MCLR में 5 से 15 बेसिस प्वाइंट (bps) तक की बढ़ोतरी की है. ऐसे में अगर HDFC बैंक में आपका होम लोन, पर्सनल लोन या कोई और लोन चल रही है, तो उसकी EMI अब महंगी होने वाली है.

नई दरें 7 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं. इस बदलाव के बाद HDFC बैंक की नई MCLR दरें अब 7.85% से बढ़कर 8.70% के दायरे में आ गई हैं, जो पहले 7.75% से 8.55% के बीच थीं.

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अलग-अलग टेन्योर के लिए बैंक की MCLR दरें

लोन की अवधि अक्टूबर 2026 की दरें 7 नवंबर 2026 से नई दरें कुल बढ़ोतरी
Overnight (ओवरनाइट) 7.80% 7.85% 5 bps (0.05%)
1 महीना 7.75% 7.85% 10 bps (0.10%)
3 महीना 7.95% 8.05% 10 bps (0.10%)
6 महीने 8.15% 8.30% 15 bps (0.15%)
1 साल 8.30% 8.45% 15 bps (0.15%)
2 साल 8.40% 8.55% 15 bps (0.15%)
3 साल 8.55% 8.70% 15 bps (0.15%)

क्या होता है MCLR?

MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rate) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय किया गया वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिससे कम में कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को लोन नहीं दे सकता. मतलब ये कि यह बैंकों के लिए लोन देने की एक बेस रेट है. अगर बैंक से लिया गया आपका होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन MCLR से लिंक्ड है, तो इसका आपके लोन की ब्याज दर या टेन्योर पर सीधा असर पड़ेगा.

हालांकि, ऐसा नहीं है कि किस्त एकदम तुरंत ही बढ़ जाएगी. फ्लोटिंग रेट वाले MCLR लोन में एक 'ब्याज दर रीसेट तारीख' तय होती है. ऐसे में आपके लोन एग्रीमेंट के मुताबिक, जब आपकी अगली रीसेट तारीख आएगी, तभी आपकी EMI बढ़ेगी.हालांकि, अगर अगर आपका लोन सीधे रिजर्व बैंक के रेपो रेट से जुड़ा है, तो आप पर इस MCLR बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा.

MCLR रेपो रेट से अलग क्यों?

MCLR पूरी तरह से बैंक के आंतरिक खर्चों पर चलता है. अगर बैंक में लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में कम जमा रहे हैं, तो बैंक ग्राहकों को लुभाने और ज्यादा फंड जुटाने के मकसद से FD की ब्याज दरें बढ़ा देता है. अब जब FD पर बैंक को ज्यादा ब्याज देना होगा, तो बैंक की लागत बढ़ जाएगी. इसकी भरपाई करने के लिए बैंक अपना MCLR बढ़ा देता है. 

वहीं, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को कर्ज देता है. अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, तो  बैंकों को हर हाल में अगले कुछ महीने में लोन की ब्याज दरें बढ़ानी होगी. इसी तरह रेपो रेट कम करने पर बैंकों को ब्याज दरें कम करनी होगी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 09:09 AM (IST)
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