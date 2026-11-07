FD कराने वालों की चांदी! बैंक ने बढ़ाईं ब्याज दरें, सीनियर सिटीजेंस को बंपर फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अभी पिछले ही महीने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की. इसके बाद से बैंक धीरे-धीरे अपने स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं. इस क्रम में अब देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने भी 3 करोड़ रुपये से कम की चुनिंदा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. ये नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.

इस बदलाव के साथ ही आम जनता अधिकतम ब्याज दर 6.60% और सीनियर सिटीजन जमा राशि पर 7.20% तक ब्याज पा सकते हैं. बता दें कि बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए FD पर ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स (bps) तक की बढ़ोतरी की है. इससे पहले ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी अक्टूबर और नवंबर 2026 में अपनी कुछ चुनिंदा FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया है.

आम नागरिकों को कितना मिलेगा फायदा?

HDFC बैंक सामान्य ग्राहकों को 7 से 29 दिनों की जमा राशि पर 2.75% और 30 से 45 दिनों की जमा राशि पर 3.25% की दर से ब्याज दे रह है. वहीं, 46 से 60 दिनों की अवधि के लिए ब्याज दर 4.25% है. बैंक ने 61 दिनों से लेकर 6 महीने तक की जमा राशि पर ब्याज दर को 50 bps बढ़ाकर 4.25% से 4.75% कर दिया है. इसी तरह से 6 महीने और 1 दिन से लेकर 9 महीने तक की जमा राशि के लिए ब्याज दर में 15 bps की बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ यह अब 5.65% हो गई है. 9 महीने और 1 दिन से लेकर 1 साल से कम समय की जमा राशि के लिए भी ब्याज दर 15 bps बढ़कर 5.90% हो गई है.

1 साल से लेकर 15 महीने से कम समय की जमा राशि के लिए HDFC बैंक 6.25% इंटरेस्ट दे रहा है. वहीं, 15 महीने से लेकर 18 महीने से कम समय की जमा राशि के लिए यह दर 6.35% है. 18 महीने से लेकर 2 साल तक की जमा राशि के लिए ब्याज दर 5 bps बढ़कर 6.50% हो गई है. बैंक 2 साल और 1 दिन से लेकर 3 साल तक की जमा राशि पर 6.55% की दर से ब्याज दे रहा है.

इसी तरह से 3 साल और 1 दिन से लेकर 4 साल और 7 महीने से कम समय की जमा राशि के लिए ब्याज दर 6.50% से बढ़कर 6.60% हो गई है. 4 साल और 7 महीने से लेकर 5 साल तक की जमा राशि के लिए भी दर 6.40% से बढ़कर 6.60% हो गई है. 5 साल और 1 दिन से लेकर 10 साल तक की जमा राशि के लिए बैंक ने ब्याज दर को 45 bps बढ़ाकर 6.15% से 6.60% कर दिया है.

HDFC बैंक की FD पर नई ब्याज दरें

FD की अवधि आम जनता के लिए दरें वरिष्ठ नागरिकों के लिए दरें ब्याज दरों में बदलाव 7 से 29 दिन 2.75% 3.25% कोई बदलाव नहीं 30 से 45 दिन 3.25% 3.75% कोई बदलाव नहीं 46 से 60 दिन 4.25% 4.75% कोई बदलाव नहीं 61 दिन से 6 महीने 4.75% 5.25% 0.50% की बढ़ोतरी 6 महीने 1 दिन से 9 महीने 5.65% 6.15% 0.15% की बढ़ोतरी 9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम 5.90% 6.40% 0.15% की बढ़ोतरी 1 साल से 15 महीने से कम 6.25% 6.75% कोई बदलाव नहीं 15 महीने से 18 महीने से कम 6.35% 6.85% कोई बदलाव नहीं 18 महीने से 2 साल से कम 6.50% 7.00% 0.05% की बढ़ोतरी 2 साल 1 दिन से 3 साल तक 6.55% 7.05% 0.10% की बढ़ोतरी 3 साल 1 दिन से 5 साल तक 6.60% 7.20% (अधिकतम) सीनियर सिटीजंस को सबसे ज्यादा फायदा 5 साल 1 दिन से 10 साल तक 6.60% (अधिकतम) 7.10% आम नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा

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