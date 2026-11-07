ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFD कराने वालों की चांदी! बैंक ने बढ़ाईं ब्याज दरें, सीनियर सिटीजेंस को बंपर फायदा

FD कराने वालों की चांदी! बैंक ने बढ़ाईं ब्याज दरें, सीनियर सिटीजेंस को बंपर फायदा

अगर आप प्राइवेट सेक्टर के किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने की सोच रहे हैं, तो देश के बैंकिंग सेक्टर में इस समय ब्याज दरें काफी आकर्षक बनी हुई हैं. वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Nov 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अभी पिछले ही महीने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की. इसके बाद से बैंक धीरे-धीरे अपने स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं. इस क्रम में अब देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने भी 3 करोड़ रुपये से कम की चुनिंदा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. ये नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.

इस बदलाव के साथ ही आम जनता अधिकतम ब्याज दर 6.60% और सीनियर सिटीजन जमा राशि पर 7.20% तक ब्याज पा सकते हैं. बता दें कि बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए FD पर ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स (bps) तक की बढ़ोतरी की है. इससे पहले ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी अक्टूबर और नवंबर 2026 में अपनी कुछ चुनिंदा FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
दीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की साइट पर फ्लैश हुआ नया मैसेज, जानें क्या है खास?
दीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की साइट पर फ्लैश हुआ नया मैसेज, जानें क्या है खास?
बिजनेस
दीवाली से एक दिन पहले क्या बढ़ गए LPG के रेट? चेक करें पटना से मुंबई तक का भाव
दीवाली से एक दिन पहले क्या बढ़ गए LPG के रेट? चेक करें पटना से मुंबई तक का भाव
बिजनेस
आज शनिवार को बैंक खुला है या बंद? फटाफट चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज शनिवार को बैंक खुला है या बंद? फटाफट चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
UPI पर चार्ज कानूनी है या नहीं? कोर्ट में चुनौती के बाद NPCI ने क्या बताया?
UPI पर चार्ज कानूनी है या नहीं? कोर्ट में चुनौती के बाद NPCI ने क्या बताया?

आम नागरिकों को कितना मिलेगा फायदा?

HDFC बैंक सामान्य ग्राहकों को 7 से 29 दिनों की जमा राशि पर 2.75% और 30 से 45 दिनों की जमा राशि पर 3.25% की दर से ब्याज दे रह है. वहीं, 46 से 60 दिनों की अवधि के लिए ब्याज दर 4.25% है. बैंक ने 61 दिनों से लेकर 6 महीने तक की जमा राशि पर ब्याज दर को 50 bps बढ़ाकर 4.25% से 4.75% कर दिया है. इसी तरह से 6 महीने और 1 दिन से लेकर 9 महीने तक की जमा राशि के लिए ब्याज दर में 15 bps की बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ यह अब 5.65% हो गई है. 9 महीने और 1 दिन से लेकर 1 साल से कम समय की जमा राशि के लिए भी ब्याज दर 15 bps बढ़कर 5.90% हो गई है.

1 साल से लेकर 15 महीने से कम समय की जमा राशि के लिए HDFC बैंक 6.25% इंटरेस्ट दे रहा है. वहीं, 15 महीने से लेकर 18 महीने से कम समय की जमा राशि के लिए यह दर 6.35% है. 18 महीने से लेकर 2 साल तक की जमा राशि के लिए ब्याज दर 5 bps बढ़कर 6.50% हो गई है. बैंक 2 साल और 1 दिन से लेकर 3 साल तक की जमा राशि पर 6.55% की दर से ब्याज दे रहा है. 

इसी तरह से 3 साल और 1 दिन से लेकर 4 साल और 7 महीने से कम समय की जमा राशि के लिए ब्याज दर 6.50% से बढ़कर 6.60% हो गई है. 4 साल और 7 महीने से लेकर 5 साल तक की जमा राशि के लिए भी दर 6.40% से बढ़कर 6.60% हो गई है. 5 साल और 1 दिन से लेकर 10 साल तक की जमा राशि के लिए बैंक ने ब्याज दर को 45 bps बढ़ाकर 6.15% से 6.60% कर दिया है.

HDFC बैंक की FD पर नई ब्याज दरें

FD की अवधि  आम जनता के लिए दरें वरिष्ठ नागरिकों के लिए दरें ब्याज दरों में बदलाव
7 से 29 दिन 2.75% 3.25% कोई बदलाव नहीं
30 से 45 दिन 3.25% 3.75% कोई बदलाव नहीं
46 से 60 दिन 4.25% 4.75% कोई बदलाव नहीं
61 दिन से 6 महीने 4.75% 5.25% 0.50% की बढ़ोतरी
6 महीने 1 दिन से 9 महीने 5.65% 6.15% 0.15% की बढ़ोतरी
9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम 5.90% 6.40% 0.15% की बढ़ोतरी
1 साल से 15 महीने से कम 6.25% 6.75% कोई बदलाव नहीं
15 महीने से 18 महीने से कम 6.35% 6.85% कोई बदलाव नहीं
18 महीने से 2 साल से कम 6.50% 7.00% 0.05% की बढ़ोतरी
2 साल 1 दिन से 3 साल तक 6.55% 7.05% 0.10% की बढ़ोतरी
3 साल 1 दिन से 5 साल तक 6.60% 7.20% (अधिकतम) सीनियर सिटीजंस को सबसे ज्यादा फायदा
5 साल 1 दिन से 10 साल तक 6.60% (अधिकतम) 7.10% आम नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा

 

ये भी पढ़ें:

CM योगी का बंपर दीवाली गिफ्ट, 30 दिन के बोनस को मंजूरी; जानें कितने आएंगे खाते में? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Fixed Deposit HDFC Bank
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की साइट पर फ्लैश हुआ नया मैसेज, जानें क्या है खास?
दीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की साइट पर फ्लैश हुआ नया मैसेज, जानें क्या है खास?
बिजनेस
दीवाली से एक दिन पहले क्या बढ़ गए LPG के रेट? चेक करें पटना से मुंबई तक का भाव
दीवाली से एक दिन पहले क्या बढ़ गए LPG के रेट? चेक करें पटना से मुंबई तक का भाव
बिजनेस
आज शनिवार को बैंक खुला है या बंद? फटाफट चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज शनिवार को बैंक खुला है या बंद? फटाफट चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
UPI पर चार्ज कानूनी है या नहीं? कोर्ट में चुनौती के बाद NPCI ने क्या बताया?
UPI पर चार्ज कानूनी है या नहीं? कोर्ट में चुनौती के बाद NPCI ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
क्रिकेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
ट्रेंडिंग
Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
जनरल नॉलेज
Town Hall Chandni Chowk: इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget