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हिंदी न्यूज़बिजनेसकौन हैं HDFC Bank के नए चेयरमैन, 3 साल के लिए मिली जिम्मेदारी; जानें पहले कहां संभाल चुके हैं कमान?

कौन हैं HDFC Bank के नए चेयरमैन, 3 साल के लिए मिली जिम्मेदारी; जानें पहले कहां संभाल चुके हैं कमान?

HDFC Bank New Chairman: HDFC बैंक के बोर्ड ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और वित्त सचिव राजीव कुमार को तीन साल के लिए अपना पार्ट-टाइम चेयरमैन चुने जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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  • HDFC बैंक ने पूर्व CEC राजीव कुमार को चेयरमैन चुना.
  • राजीव कुमार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और वित्त सचिव थे.
  • पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने नैतिक कारणों से पद छोड़ा.

HDFC Bank: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक HDFC बैंक ने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार (Rajiv Kumar) को अपना पार्ट-टाइम चेयरमैन चुना है.

बोर्ड ने उन्हें चार साल के लिए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्ट नियुक्त किया है, जो आज 30 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा. यह फैसला फिलहाल शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है. इसके अलावा, वह अगले तीन साल के लिए पार्ट-टाइम चेयरमैन भी चुने गए हैं. हालांकि, इस पर अभी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से हरी झंडी के मिलने का इंतजार है.

राजीव कुमार का अनुभव

1984 बैच के पूर्व IAS अधिकारी राजीव कुमार भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. साल 2017-2020 के बीच वह देश के फाइनेंस सेक्रेट्री (Finance Secretary) रह चुके हैं. वह रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं.

भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनके पास न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को सम्पन्न कराने का अनुभव है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाले आम चुनाव की देखरेख का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. इसके अलावा, उन्होंने ही सरकारी बैंकों के मर्जर और 3 लाख करोड़ से ज्यादा के रीकैपिटलाइजेशन जैसे कई अहम फैसलों को लागू कराया था. वह बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे. 

अतनु चक्रवर्ती ने क्यों दिया था इस्तीफा?

इस साल मार्च में बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद बैंक में लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अब राजीव कुमार की नियुक्ति के साथ बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंताएं दूर होने की उम्मीद है.

पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च, 2026 को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने इसके पीछे मूल्य और नैतिकता का हवाला दिया. अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने लिखा कि बैंक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या कामकाज के कुछ ऐसे तरीके हैं, जो उनके नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरुप नहीं है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Rajiv Kumar HDFC Bank
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