क्या आज आपकी भी कट कर आई है सैलरी? जानें EPFO और नए वेज कोड का पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र ने पीएफ गणना वेतन सीमा ₹25,000 तक बढ़ाई.

कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में ₹1,200 की कमी.

कंपनी का पीएफ योगदान बढ़ा, कुल ₹6,000 जमा होंगे.

यह भविष्य की बचत और पेंशन को मजबूत करेगा.

केंद्र सरकार ने बीते 17 सितंबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा पीएफ कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है. इसके चलते आज आपकी टेक-होम सैलरी कट कर आई है. 17 सितंबर से लागू हुए नए नियम के तहत, पहले पीएफ के लिए आपकी सैलरी से 1800 रुपये कटते थे, लेकिन अब यही कटौती बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह हो गई है. यानी कि अब से आपकी आपकी इन-हैंड सैलरी में से करीब 1,200 रुपये और कटेंगे.

हालांकि, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि भले ही आज आपकी सैलरी कटकर आ रही है और जेब में पहले के मुकाबले कम पैसे आ रहे हैं, लेकिन इससे आपका ही भविष्य मजबूत हो रहा है. अभी जितना अधिक पैसा आपकी सैलरी से कट रहा है, उतना ही अधिक पैसा आपकी कंपनी या एम्प्लॉयी को भी अपनी तरफ से आपके पीएफ और पेंशन अकाउंट में डालना होगा. इसका मतलब है कि आपके भविष्य निधि (EPF) और पेंशन (EPS) में हर महीने जमा होने वाली कुल रकम काफी बढ़ गई है.

पीएफ कटौती का बढ़ा दायरा

17 सितंबर से लागू हुए नए नियम के तहत, पहले आपकी PF कटौती केवल 15,000 की वैधानिक सीमा पर आधारित थी (यानी कर्मचारी का हिस्सा अधिकतम 1,800 कटता था). अब वेतन सीमा बढ़कर 25,000 होने से, आपके बढ़े हुए बेसिक वेतन पर 12% की पूरी दर से PF काटा जा रहा है.

पहले कंपनी आपके पेंशन खाते में अधिकतम 1,250 प्रति माह (15,000 का 8.33%) ही जमा कर पाती थी. अब सीमा बढ़ने से कंपनी हर महीने आपके पेंशन फंड में 2,083 (25,000 का 8.33%) जमा करेगी.

पहले 15,000 की वेज लिमिट पर आपका हिस्सा 1,800 और कंपनी का कुल हिस्सा 1,800 मिलाकर केवल 3,600 ही पीएफ फंड जमा होता था. अब नई सीमा के कारण सीधे 6000 रुपये जमा होंगे, जिसमें से 1,200 रुपये कंपनी अपनी जेब से अतिरिक्त दे रही है.

हालांकि, कंपनी की तरफ से 25,000 की वेज लिमिट पर दिया जाने वाला 12% हिस्सा यानी कुल 3,000 रुपये दो अलग-अलग खाते में जमा होंगे. पहला 3.67% का हिस्सा EPF (भविष्य निधि) खाते में जाता है, जो 25,000 का 3.67% यानी 917.50 रुपये होगा. दूसरा 8.33% का हिस्सा आपके EPS (पेंशन फंड) खाते में जाएगा, जो 25,000 का 8.33% यानी 2,082.50 बैठेगा.

रिटायरमेंट के वक्त होगा फायदा

चूंकि अब आपके खाते में हर महीने 2,400 रुपये अतिरिक्त जमा हो रहे हैं (1,200 रुपये आपकी सैलरी से कटे हुए और 1,200 रुपये कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिले हुए), इस पर आपको EPFO की तरफ से सालाना करीब 8.25% का Compound Interest मिलेगा. यानी कि आपको रिटायरमेंट के वक्त कहीं ज्यादा बढ़कर पैसे मिलेंगे.

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