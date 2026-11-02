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हिंदी न्यूज़बिजनेसत्योहारी शॉपिंग से चमका GST कलेक्शन, अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.31 लाख करोड़ के पार

त्योहारी शॉपिंग से चमका GST कलेक्शन, अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.31 लाख करोड़ के पार

त्योहारी सीजन से पहले देश में जमकर हुई खरीदारी के चलते अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 02 Nov 2026 11:37 AM (IST)
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अक्टूबर 2026 में भारत का ग्रॉस जीएसटी (GST) कलेक्शन रिकॉर्ड 22.9% (करीब 23%) उछलकर 2,31,290 करोड़ (2.31 लाख करोड़) पर पहुंच गया है. यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है. इससे पहले साल 2024 में यह अब तक के सबसे हाई लेवल 2.10 लाख करोड़ पर पहुंचा था. साल 2025 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,88,125 करोड़ रुपये था. अक्टूबर में GST कलेक्शन का सबसे ज्यादा श्रेय आयात से रेवेन्यू में आए भारी उछाल को जाता है. 

रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में घरेलू आर्थिक गतिविधियों और त्योहारों की बंपर खरीदारी से होने वाला कलेक्शन 15.8% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ से अधिक रहा. वहीं, विदेशी सामानों के आयात पर मिलने वाले टैक्स में 42.2% का भारी उछाल आया, जो 72,246 करोड़ रहा. सबसे खास बात यह है कि यह चालू वित्त वर्ष में चौथा महीना है, जब सरकार का जीएसटी कलेक्शन दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है.

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इससे पहले जुलाई में कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा और सितंबर में यह 2.04 लाख करोड़ रुपये रहा था. अक्टूबर के महीने में रिफंड में भी भारी बढ़ोतरी हुई थी.सरकार ने इस महीने 27,934 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले साल के मुकाबले 7.5% अधिक है. यह रिफंड मुख्य रूप से निर्यातकों और उन व्यवसायों को दिया गया है जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) अटका हुआ था.

किस साल कितना बढ़ा GST कलेक्शन?

साल  GST कलेक्शन
अक्टूबर 2026 22.9%
अक्टूबर 2025 4.6%
अक्टूबर 2024 8.9%
अक्टूबर 2023 13.4%
अक्टूबर 2022 16.6%

अक्टूबर के GST कलेक्शन में किसका कितना योगदान?

CGST- 42,935 करोड़ (यह पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है)
SGST- 51,340 करोड़  (यह पैसा राज्य सरकार के पास जाता है)
IGST- 1,37,015 करोड़ (इसमें आयात पर लगा 72,246 करोड़ का टैक्स भी शामिल है यह पैसा केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है)सेस (Cess)- 12,654 करोड़ (यह लग्जरी और डिमेरिट गुड्स पर लगाया जाता है)

टैक्स देने में कौन सा राज्य सबसे आगे?

महाराष्ट्र हर बार की तरह इस महीने में भी पिछले साल से 13% ज्यादा 35,150 करोड़ का रेवेन्यू दिया है. 18% ग्रोथ और 15,922 करोड़ के कलेक्शन के साथ कर्नाटक दूसरे व 16% ग्रोथ और 13,516 करोड़ के कलेक्शन के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है. अक्टूबर में उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 10,235 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है. वहीं, असम का भी सालाना ग्रोथ 47% रहा है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
GST Goods And Services Tax
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