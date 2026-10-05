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हिंदी न्यूज़बिजनेसजीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर को होगी, जिसमें कारोबारियों और टैक्सपेयर्स से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव पर चर्चा हो सकती है. इसमें जीएसटी अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस ली जा सकती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 05 Oct 2026 07:52 AM (IST)
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जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 57वीं बैठक बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को होने जा रही है, जिसमें टैक्स से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव पर चर्चा हो सकती है. इनका मकसद कारोबारियों के लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना, छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को GST रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस का इस्तेमाल करने की इजाजत देना, असली खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुरक्षा करना और कम कीमत वाले मामलों से जुड़े कानूनी विवादों को कम करना शामिल है.

GST 2.0 प्रोसेस में सुधार के तहत लाए गए इन प्रस्तावों का मकसद रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना और टैक्सपेयर्स व टैक्स विभाग के बीच विवादों को कम करना है. आइए बैठक के एजेंडे में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जानते हैं:-

जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति वापस!

नए प्रस्ताव के तहत सीजीएसटी (CGST) एक्ट की धारा 69 में संशोधन की तैयारी है. अब तक कमिश्नर स्तर की मंजूरी पर अधिकारी सीधे गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन अब गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में भी बिना कोर्ट ऑर्डर के गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी. यानी कि नए नियमों के तहत, किसी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से पहले की मंजूरी अनिवार्य की जा सकती है.

आपराधिक कार्रवाई की सीमा बढ़ाना

अभी जीएसटी के तहत आपराधिक मुकदमा शुरू करने की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ है. यानी कि जीएसटी से जुड़े कुछ गंभीर मामलों में अगर रकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. बुधवार को होने वाली बैठक में कानून समितिद्वारा आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए टैक्स चोरी की इस लिमिट को बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ करने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, इस नई लिमिट में भी फर्जी इनवॉइस (बिना माल की सप्लाई के सिर्फ बिल बनाना) के मामलों में राहत की कोई संभावना नहीं है.

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सामान्य टैक्स विवाद में कोई गिरफ्तारी नहीं

किसी सामान या सेवा की टैक्स दर, उसकी कैटेगरी या इनपुट क्रेडिट टैक्स (ITC) को लेकर कारोबारी और टैक्स अधिकारी अपनी अलग-अलग राय रख सकते हैं क्योंकि टैक्स के नियम-कानून इतने जटिल होते हैं कि एक ही नियम को दो अलग-अलग लोग अलग तरीके से समझ सकते हैं. जब तक किसी मामले में जानबूझकर टैक्स चोरी करने या फर्जीवाड़ा साबित न हो, तब तक उसे गलती नहीं मानी जाएगी. ऐसे सामान्य टैक्स विवादों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा. 

छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बड़ी राहत

ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के मकसद से एक और प्रस्ताव है. इसके तहत, कारोबारी अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदामों या वेयरहाउस को ही अपना रजिस्टर्ड पता के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इस नियम से करीब 9.5 लाख छोटे कारोबारियों के लिए हर उस राज्य में अलग से दुकान या ऑफिस किराए पर लेने, भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने और स्टाफ रखने का मेंटेनेंस खर्च पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जहां उन्हें अपने माल की सप्लाई करनी होती है.

वास्तविक खरीदारों के ITC की सुरक्षा

कई बार दुकानदार सामान खरीदने के बाद अपनी जेब से टैक्स की पूरी रकम चुकाने के बाद भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) खो देते है क्योंकि आगे वाला सप्लायर सरकार को टैक्स नहीं भरता है. नए नियम के तहत, अगर खरीदार के पास सही इनवॉइस है, तो उसका ITC सुरक्षित रहेगा और सरकार सीधे डिफॉल्ट करने वाले सप्लायर से वसूली करेगी.

10,000 से कम के नोटिस पर रोक

अदालतों और विभागों में मुकदमों का कम करने के लिए 10,000 से कम की टैक्स डिमांड वाले मामलों में नोटिस न जारी करने पर भी विचार हो रहा है क्योंकि ऐसे मामले कुल टैक्स विवादों का लगभग 20% हैं. साथ ही छोटे करदाताओं के लिए लेट फीस माफ करने और पेनाल्टी को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम पर भी चर्चा हो सकती है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
GST Council GST 2.0
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