देश का GST कलेक्शन 6.1 परसेंट बढ़ा, दिसंबर 2025 में सरकारी खजाने में आए 1.74 लाख करोड़ रुपये

GST Collection: दिसंबर 2025 में GST से सरकार की कमाई पिछले साल के मुकाबले 6.1 परसेंट बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई. 1 जनवरी, 2026 को जारी लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा में इसका खुलासा हुआ. यह देश की मजबूत आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ टैक्स के नियमों का सही से पालन होना दिखाता है. बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान टोटल जीएसटी कलेक्शन 8.6 परसेंट बढ़कर लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपये हो गया था, जो पिछले साल की इसी अवधि में जुटाए गए 15.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.

इसी तरह से दिसंबर 2025 में सेंट्रल GST (CGST) और स्टेट GST (SGST) के तहत कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई. वहीं, दूसरी ओर इंटीग्रेटेड GST (IGST) में साल-दर-साल गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अब तक के सभी आंकड़ों के आधार पर सभी कंपोनेंट्स CGST, SGST और IGST ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है. इससे पता चलता है कि टैक्स सिस्टम कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जिसे आसान बनाने GST काउंसिल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता.

जीएसटी रेवेन्यू कितना बढ़ा?

दिसंबर 2025 में नेट GST रेवेन्यू ने भी सालाना आधार पर 2.2 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ 1.45 लाख करोड़ रुपये रहा. साल 2025 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान टोटल जीएसटी रेवेन्यू 16.50 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में जुटाए गए 15.19 लाख करोड़ रुपये से 8.6 परसेंट ज्यादा है. नवंबर में टोटल GST कलेक्शन साल 2024 के नवंबर में जुटाए गए लगभग 1.69 लाख करोड़ के मुकाबले 0.7 परसेंट बढ़कर लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये हो गया. जीएसटी कलेक्शन में यह उछाल इंपोर्ट रेवेन्यू में 19.7 परसेंट की तेजी के चलते हुआ, जिसने टोटल कलेक्शन में 51,977 करोड़ रुपये का योगदान दिया.

एक नजर में समझें

लोकल GST रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.2 परसेंट बढ़कर 1.22 लाख करोड़ हो गया.

इम्पोर्ट से GST रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.7 परसेंट बढ़कर 51,977 करोड़ हो गया.

GST रिफंड सालाना आधार पर 31 परसेंट बढ़कर 28,980 करोड़ हो गया.

नेट GST रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.2 परसेंट बढ़कर 1.45 लाख करोड़ हो गया.

GST कम्पेनसेशन सेस सालाना आधार पर 64.69 परसेंट घटकर 4,238 करोड़ रह गया.

टोटल GST कलेक्शन सालाना आधार पर 6.1 परसेंट बढ़कर 1.74 लाख करोड़ हो गया.

