हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसलिस्ट होते ही धमाल मचा रहा यह IPO, 4 दिन में 48 परसेंट तक चढ़ा शेयर; दांव लगाने वाले मालामाल

लिस्ट होते ही धमाल मचा रहा यह IPO, 4 दिन में 48 परसेंट तक चढ़ा शेयर; दांव लगाने वाले मालामाल

Groww Shares: शेयर बाजार में हाल-फिलहाल में लिस्ट हुई कंपनी Groww ने महज चार दिनों ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है. इस दौरान शेयरों ने 48 परसेंट की बढ़त हासिल की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Nov 2025 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

Groww Shares: स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. लिस्टिंग के बाद से लगातार चौथे दिन इसमें भारी उछाल देखा गया. इससे कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम समय में 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि शुरुआत में इसका मार्केट कैपिटल 69,144 करोड़ रुपये था. आईपीओ के दौरान जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुए, वे एक हफ्ते से भी कम समय के अंदर मालामाल हो गए और मौका गंवा देने वाले हाथ मलते रह गए.

100 रुपये का शेयर 175 पर पहुंचा

आईपीओ में शेयर की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन सोमवार 17 नवंबर को कारोबार के दौरान यह 20 परसेंट उछलकर 178.09 रुपये पर पहुंच गए. आखिरकार शेयर 178.23 के लेवल पर बंद हुए. महज चार दिन में शेयर लगभग 78 परसेंट तक उछल गए. वहीं, NSE पर शेयर 12 परसेंट के प्रीमियम पर 112 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए., जो अब एक लाख रुपये के पार चला गया है. 

अरबपतियों की लिस्ट में कंपनी के मालिक

ग्रो के शेयरों में आई इस तूफानी तेजी ने न सिर्फ इसके निवेशकों को खुश किया है, बल्कि कंपनी के मालिक ललित केशरे भी मालामाल हो गए हैं. ललित केशरे के पास ग्रो के लगभग 55.91 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 178.23 के बंद भाव के हिसाब से 9,960 करोड़ रुपये से ज्यादा है. डॉलर में उनकी यह हिस्सेदारी 1.12 बिलियन डॉलर (1 अमेरिकी डॉलर 88.61 रुपये के बराबर) है. 

कैसे शुरू हुआ Groww?

मध्य प्रदेश में लेपा नामक एक गांव में किसान परिवार में ललित पैदा हुए. इसके कुछ समय बाद वह पढ़ाई के लिए दादा-दादी के पास खरगोन चले गए क्योंकि उनके अपने गांव में कोई अ्रग्रेजी मीडियम का स्कूल नहीं था. इसके बाद JEE क्रैक कर उन्होंने IIT Bombay में दाखिला लिया और टेक्नोलॉजी में ग्रैजुएशन और मास्टर्स की दोनों की डिग्री हासिल की.

सबसे पहले वह फ्लिपकार्ट में सीनियर प्रोडक्ट्स के रोल में थे. साल 2016 की शुरुआत में फ्लिपकार्ट में अपने कुछ पुराने साथियों- हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह के साथ मिलकर ग्रो की शुरुआत की.  ग्रो ने 31 मार्च, 2025 को खत्म हुए कारोबारी साल में 4,056 करोड़ के टोटल इनकम के साथ 1,824 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

बढ़िया है सिबिल स्कोर, फिर भी क्यों बार-बार रिजेक्ट हो रहा लोन; जानें क्या है वजह?

Published at : 18 Nov 2025 07:06 AM (IST)
Tags :
IPO Groww Groww IPO Groww Share
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
शिक्षा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget