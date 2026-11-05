ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसMTNL की 1100 करोड़ की संपत्ति बेचेगी सरकार, कर्ज घटाने का प्लान

MTNL की 1100 करोड़ की संपत्ति बेचेगी सरकार, कर्ज घटाने का प्लान

सरकारी टेलीक़म कंपनी MTNL पर करोड़ों रुपये का कर्ज है, जिसके भुगतान के लिए अब कंपनी ने एक नया प्लान बनाया है. जिसके मुताबिक कंपनी अब अपनी 1100 करोड़ रुपये की संपत्तियां बेचने जा रही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Nov 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) पर काफी कर्ज है. इस कर्ज को कम करने के लिए सरकार कंपनी की कुछ जमीन और इमारतें बेचने की तैयारी कर रही है. सरकार की एक समिति ने MTNL की करीब 1,100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को बेचने का प्रपोजल रखा है. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार की एक और समिति के सामने रखा जाएगा.

अगर कंपनी के इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल जाती है, तो इन संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
60 दिन रोज 9 घंटे सोकर लड़की ने जीते 9 लाख, Wakefit कंपनी का कमाल
60 दिन रोज 9 घंटे सोकर लड़की ने जीते 9 लाख, Wakefit कंपनी का कमाल
बिजनेस
क्या भारत में ट्रंप टावर्स के मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं?
क्या भारत में ट्रंप टावर्स के मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं?
बिजनेस
Bank of Baroda पर 1.43 लाख करोड़ का मुकदमा, क्या है पूरा मामला?
Bank of Baroda पर 1.43 लाख करोड़ का मुकदमा, क्या है पूरा मामला?
बिजनेस
Blinkit एंबुलेंस अब फ्री नहीं, नॉन इमरजेंसी पर देने होंगे 2500 रुपए
Blinkit एंबुलेंस अब फ्री नहीं, नॉन इमरजेंसी पर देने होंगे 2500 रुपए

कितने कर्ज में है MTNL?
MTNL की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से खराब चल रही है. कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और उसे कर्ज की किस्तें चुकाने में भी परेशानी हो रही है. वित्त वर्ष 2025-26 में MTNL की कुल देनदारियां करीब 40,000 करोड़ रुपये थीं. कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में करीब 3,102 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस दौरान कंपनी की कुल आय 1,469 करोड़ रुपये रही. MTNL ने SBI, PNB और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सरकारी बैंकों का कर्ज समय पर नहीं चुकाया है, जिसके कारण इतने कर्ज में है.

कौन-सी संपत्तियां बेची जाएंगी?
सरकार की योजना MTNL की ऐसी जमीन और इमारतें बेचने की है, जिनका कंपनी के रोजमर्रा के काम में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इन्हें कंपनी की गैर-जरूरी संपत्तियां कहा जाता है. सरकार का मानना है कि इन संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाया जा सकता है. इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी की देनदारियां कम करने में किया जाएगा.

NLMC बेचेगी संपत्तियां
इन संपत्तियों को बेचने की जिम्मेदारी नेशनल लैंड मॉनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) को दी जाएगी. ये वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली सरकारी संस्था है. इसका काम सरकारी कंपनियों की अतिरिक्त जमीन और इमारतों को बेचकर उनसे पैसा जुटाना है. संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया सरकार की संबंधित समिति के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद शुरू हो जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद NLMC संभावित खरीदारों की तलाश करेगा. अगर कोई सरकारी विभाग संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सीधे बेचने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. अगर सरकारी विभागों की ओर से खरीदने में रुचि नहीं दिखाई जाती, तो निजी कंपनियों और अन्य खरीदारों के लिए नीलामी की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: 60 दिन रोज 9 घंटे सोकर लड़की ने जीते 9 लाख, Wakefit कंपनी का कमाल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
MTNL Breaking News Abp News MTNL News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
60 दिन रोज 9 घंटे सोकर लड़की ने जीते 9 लाख, Wakefit कंपनी का कमाल
60 दिन रोज 9 घंटे सोकर लड़की ने जीते 9 लाख, Wakefit कंपनी का कमाल
बिजनेस
क्या भारत में ट्रंप टावर्स के मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं?
क्या भारत में ट्रंप टावर्स के मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं?
बिजनेस
Bank of Baroda पर 1.43 लाख करोड़ का मुकदमा, क्या है पूरा मामला?
Bank of Baroda पर 1.43 लाख करोड़ का मुकदमा, क्या है पूरा मामला?
बिजनेस
Blinkit एंबुलेंस अब फ्री नहीं, नॉन इमरजेंसी पर देने होंगे 2500 रुपए
Blinkit एंबुलेंस अब फ्री नहीं, नॉन इमरजेंसी पर देने होंगे 2500 रुपए
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: 22 में श्रीराम, 27 में श्रीकृष्ण बनाएंगे काम? | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Ramayana Part 1 देखकर क्या बोले दर्शक? Ranbir के Ram Avatar में कितना दम? (05.11.26)
Yeh Fitoor Tera:🫣Jeet ने Saumya के लिए तैयार की बाइक! स्पेशल सीट लगाकर जताया अपना प्यार #sbs
तीसरी शादी के 5 महीने बाद Aamir Khan ने छोड़ा घर, Gauri Spratt के साथ क्या है वजह?
Salman Khan के ‘Teri Sexy Beauty’ पर मचा बवाल, Matrubhumi के गाने को लेकर भड़के लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’
नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’
बिहार
PM मोदी का बिहार दौरा फिक्स, CM सम्राट ने की बैठक, कुछ होने वाला है बड़ा?
PM मोदी का बिहार दौरा फिक्स, CM सम्राट ने की बैठक, कुछ होने वाला है बड़ा?
इंडिया
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शाहनवाज हुसैन का तीखा वार
‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शाहनवाज हुसैन का तीखा वार
क्रिकेट
5 पारियों में 834 रन! चिन्मय सुतार ने रचा इतिहास, 103 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड
5 पारियों में 834 रन! चिन्मय सुतार ने रचा इतिहास, 103 साल पुराना टूटा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
विश्व
‘हारने वाला जुआरी दांव छोड़ नहीं पाता’, ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का जेडी वेंस पर तंज
‘हारने वाला जुआरी दांव छोड़ नहीं पाता’, ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ का जेडी वेंस पर तंज
विश्व
Explained: ट्रंप के कमजोर होने से भारत के लिए आसान होगा व्यापार समझौता? कौन सी अड़चनें बाकी
ट्रंप के कमजोर होने से भारत के लिए आसान होगा व्यापार समझौता? कौन सी अड़चनें बाकी
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget