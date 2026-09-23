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हिंदी न्यूज़बिजनेसफ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे

फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे

इस बार दीवाली और छठ पर घर जाना महंगा हो सकता है. हवाई टिकटों के दाम पर सरकार ने कोई भी कैप लगाने से साफ इनकार कर दिया है. सरकार का कहना है कि एटीएफ के दाम बढ़ने से टिकटों की कीमत बढ़ रही है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 23 Sep 2026 12:25 PM (IST)
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अगर आप हवाई सफर करते हैं और छठ या दीवाली पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. सरकार ने दो टूक कहा है कि फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार कोई भी कानूनी रोक नहीं लगाएगी. सरकार का इस बयान का साफ मतलब है कि एयरलाइन्स कंपनियां त्योहारी सीजन में टिकटों की दाम अपने मन मुताबिक बढ़ा सकती हैं. 

क्या सरकार आने वाले त्योहारों के मौसम में हवाई किराए पर कोई सीमा लगाएगी? इस सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा, ''त्योहारों के सीजन में सरकार हवाई किराए पर कोई कैप नहीं लगाएगी. हालांकि सरकार एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों के दाम उचित रखने की सलाह जरूर देती है.'' मंत्री नायडू ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका यु्द्ध के दौरान एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीफ की बढ़ती कीमतों की वजह से एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हवाई किराए में बढ़ोतरी हो सकती है. 

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सरकार ने पहले भी टिकटों के दामों को संभाला है- नायडू

राममोहन नायडू ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार ने पहले भी त्योहारों या अन्य जरूरी आयोजनों के दौरान टिकट की दामों को संभाला है. उनका कहना है कि सरकार लगातार एयरलाइंस कंपनियों के संपर्क में रहती है और बैठकें होती रहती हैं. हम एयरलाइंस से बात करेंगे कि टिकटों की कीमतें स्थिर बनाए रखें, ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े.

 नायडू ने बताया कि किसी भी एयरलाइन के परिचालन खर्च में ईंधन का हिस्सा बहुत बड़ा होता है. हवाई किराए में एटीएफ की हिस्सेदारी 40 से 43 प्रतिशत होती है और ईंधन की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी सीधे तौर पर टिकट की कीमतों को बढ़ा देती है.

त्योहारों पर आसमान छूने लगता है किराया

बता दें कि दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान हवाई किराया आसमान छूने लगता है. घरेलू टिकटों के दाम भी 10 से 15 हजार हो जाते हैं. ऐसे में सरकार पर दाम को स्थिर करने का दबाव बढ़ जाता है. 

यह भी पढ़ें- बैंक हड़ताल की पूरी पड़ताल, किसने दिन रहेंगे बंद, क्या UPI-ATM सर्विस पर होगा असर?

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 12:25 PM (IST)
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