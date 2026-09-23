फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे

अगर आप हवाई सफर करते हैं और छठ या दीवाली पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. सरकार ने दो टूक कहा है कि फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार कोई भी कानूनी रोक नहीं लगाएगी. सरकार का इस बयान का साफ मतलब है कि एयरलाइन्स कंपनियां त्योहारी सीजन में टिकटों की दाम अपने मन मुताबिक बढ़ा सकती हैं.

क्या सरकार आने वाले त्योहारों के मौसम में हवाई किराए पर कोई सीमा लगाएगी? इस सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा, ''त्योहारों के सीजन में सरकार हवाई किराए पर कोई कैप नहीं लगाएगी. हालांकि सरकार एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों के दाम उचित रखने की सलाह जरूर देती है.'' मंत्री नायडू ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका यु्द्ध के दौरान एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीफ की बढ़ती कीमतों की वजह से एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हवाई किराए में बढ़ोतरी हो सकती है.

सरकार ने पहले भी टिकटों के दामों को संभाला है- नायडू

राममोहन नायडू ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार ने पहले भी त्योहारों या अन्य जरूरी आयोजनों के दौरान टिकट की दामों को संभाला है. उनका कहना है कि सरकार लगातार एयरलाइंस कंपनियों के संपर्क में रहती है और बैठकें होती रहती हैं. हम एयरलाइंस से बात करेंगे कि टिकटों की कीमतें स्थिर बनाए रखें, ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े.

नायडू ने बताया कि किसी भी एयरलाइन के परिचालन खर्च में ईंधन का हिस्सा बहुत बड़ा होता है. हवाई किराए में एटीएफ की हिस्सेदारी 40 से 43 प्रतिशत होती है और ईंधन की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी सीधे तौर पर टिकट की कीमतों को बढ़ा देती है.

त्योहारों पर आसमान छूने लगता है किराया

बता दें कि दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान हवाई किराया आसमान छूने लगता है. घरेलू टिकटों के दाम भी 10 से 15 हजार हो जाते हैं. ऐसे में सरकार पर दाम को स्थिर करने का दबाव बढ़ जाता है.

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