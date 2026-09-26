गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसतंबाकू-मुक्त निकोटीन पाउच पर सरकार का बड़ा एक्शन, देशभर में बैन के आदेश

तंबाकू-मुक्त निकोटीन पाउच पर सरकार का बड़ा एक्शन, देशभर में बैन के आदेश

तंबाकू-मुक्त निकोटीन पाउच पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में तुरंत जब्ती और प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं. निकोटीन पाउच युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे तंबाकू मुक्त निकोटीन पाउच की बिक्री, विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूशन  पर सरकार ने रोक लगा दी है. साथ ही निकोटीन पाउच को जब्द करने का भी आदेश दिया है. तंबाकू-मुक्त के नाम पर बेचे जा रहे इन सिंथेटिक निकोटीन पाउच को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने युवाओं के लिए अत्यधिक नशीला और दिल और दिमाग के लिए बेहद खतरनाक बताया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ई-सिगरेट प्रतिबंध कानून (PECA 2019) और खाद्य सुरक्षा मानकों (FSSAI) के तहत इन उत्पादों के ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजारों पर तुरंत छापेमारी करें. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
20 लाख सैलरी और 5 लाख की साइड इनकम, क्या बदलनी होगी टैक्स प्लानिंग?
20 लाख सैलरी और 5 लाख की साइड इनकम, क्या बदलनी होगी टैक्स प्लानिंग?
बिजनेस
बैंक ने दूसरे के खाते में भेजे 1.09 लाख, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 2.29 लाख 
बैंक ने दूसरे के खाते में भेजे 1.09 लाख, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 2.29 लाख 
बिजनेस
MDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान
MDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान
बिजनेस
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?

सरकार ने उठाए सख्त कदम

सरकार की ओर से पान की दुकानों, ई-कॉमर्स साइटों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को लक्षित करने वाले इस नए तरह के नशे के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है. देश में तंबाकू की वजह से हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत होती है. 

बता दें कि बड़ी तंबाकू कंपनियां अब सिगरेट के विकल्प के तौर पर निकोटीन पाउच को बढ़ावा दे रही हैं. इन पाउच से कंपनियों को अच्छी कमाई और तेज़ बढ़त मिल रही है. साथ ही इन पर अभी कड़े नियम भी लागू नहीं हैं. सरकार ने ई-सिगरेट पर तो पूरी तरह बैन लगा दिया था, लेकिन निकोटीन पैच और च्यूइंग गम जैसी चीज़ों को बेचने की मंजूरी दे रखी है.

निकोटीन पाउच क्या है?

 निकोटीन पाउच के छोटे-छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें होंठ और मसूड़े के बीच रखा जाता है. इनमें निकोटीन होता है, लेकिन तंबाकू नहीं होता. इन्हें भारत में बेचने की कोई सरकारी मंज़ूरी नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह अवैध हैं. इसके बावजूद इनकी तस्करी करके इन्हें चोरी-छिपे ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों पर बेचा जा रहा है.

एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक, बिना किसी नियम-कानून के बिक रहे ये पाउच लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. 18 से 40 साल के युवाओं के बीच 'ज़िन' और 'व्हाइट फॉक्स' जैसे विदेशी ब्रांड्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें- MDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Tobacco Nicotine Pouche
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
20 लाख सैलरी और 5 लाख की साइड इनकम, क्या बदलनी होगी टैक्स प्लानिंग?
20 लाख सैलरी और 5 लाख की साइड इनकम, क्या बदलनी होगी टैक्स प्लानिंग?
बिजनेस
बैंक ने दूसरे के खाते में भेजे 1.09 लाख, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 2.29 लाख 
बैंक ने दूसरे के खाते में भेजे 1.09 लाख, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 2.29 लाख 
बिजनेस
MDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान
MDR लागू होने के बाद भी UPI पर मिलेगी सब्सिडी, खर्च पर सरकार का नया प्लान
बिजनेस
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
आज कितना है रसोई गैस का दाम, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में कितने में मिल रहा है सिलेंडर?
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा
भारत की वनडे टीम में किस राज्य के कितने खिलाड़ी? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा
साउथ सिनेमा
'दसारा' के बाद नानी ने श्रीकांत ओडेला संग 'द पैराडाइज' क्यों की? एक्टर बोले- 'एक बहुत ही रॉ एनर्जी...'
'एक बहुत ही अनोखी और रॉ एनर्जी...' नानी ने बताई 'द पैराडाइज' करने की वजह
इंडिया
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
हेल्थ
जानवर गंदा पानी भी पचा लेते हैं इंसान क्यों नहीं, कितना अलग है सिस्टम?
जानवर गंदा पानी भी पचा लेते हैं इंसान क्यों नहीं, कितना अलग है सिस्टम?
शिक्षा
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget