ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल पर टैक्स खत्म, डीजल पर 3 रुपए बढ़ा विंडफॉल टैक्स, ATF पर भी 50 पैसे की बढ़ोतरी

पेट्रोल पर टैक्स खत्म, डीजल पर 3 रुपए बढ़ा विंडफॉल टैक्स, ATF पर भी 50 पैसे की बढ़ोतरी

ईंधन को लेकर बड़ी खबर आई है. सरकार ने डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 3 रुपए और ATF पर 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है. वहीं, पेट्रोल निर्यात पर टैक्स खत्म हो गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

सरकार ने डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ATF के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है. डीजल पर यह टैक्स 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है, जबकि ATF पर 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, नई दरें 31 अक्टूबर से अगले दो हफ्ते के लिए लागू होंगी. सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को देखते हुए इन दरों की समीक्षा करती है. यहां से जानें पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के टैक्स रेट पहले क्या थे और अब कितना बदलाव हुआ है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
8वां वेतन आयोग: रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ले सकती हैं 5 बड़े फैसले, जानें डिटेल
8वां वेतन आयोग: रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ले सकती हैं 5 बड़े फैसले, जानें डिटेल
बिजनेस
नवंबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें दिवाली से छठ तक कब- कब है आपके शहर में छुट्टी
नवंबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें दिवाली से छठ तक कब- कब है आपके शहर में छुट्टी
बिजनेस
60000 करोड़ की क्रिप्टो चोरी में हैकर्स का नाम आया सामने, जानें किस देश है ताल्लुक
60000 करोड़ की क्रिप्टो चोरी में हैकर्स का नाम आया सामने, जानें किस देश है ताल्लुक
बिजनेस
बैगेज, सीट, खाने से 590 रुपए की वसूली करती है IndiGo, बोली- अभी और कमाएंगे
बैगेज, सीट, खाने से 590 रुपए की वसूली करती है IndiGo, बोली- अभी और कमाएंगे

अब पेट्रोल, डीजल, ATF पर कितना है टैक्स?

पेट्रोल/ डीजल/ ATF पुराना टैक्स नया टैक्स कितना हुआ बदलाव?
पेट्रोल 2.50 रुपए प्रति लीटर 0 टैक्स खत्म
डीजल 8.50 रुपए प्रति लीटर 11.50 रुपए प्रति लीटर  3 रुपए की बढ़ोतरी  
ATF 10.50 रुपए प्रति लीटर 11 रुपए प्रति लीटर   50 पैसे की बढ़ोतरी

विंडफॉल टैक्स क्या है?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएं और तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से ज्यादा कमाई होने लगे तो सरकार उस एक्स्ट्रा कमाई पर टैक्स लगाती है, इसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं. अब सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर यही टैक्स बढ़ाया है. 

सरकार ने टैक्स क्यों बढ़ाया?
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के चलते वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने पर निर्यात से कंपनियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है. सरकार ने इसलिए मार्च 2026 में डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क लगाया था. बाद में पेट्रोल के निर्यात पर भी टैक्स लगाया गया. 

क्या डीजल होगा महंगा?
नहीं, विंडफॉल टैक्स बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बदलने वाली है. सरकार ने साफ किया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

फ्लाइट टिकट के बढ़ेंगे दाम?
सरकार ने ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ाया है लेकिन घरेलू विमान ईंधन की कीमत में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया है. इसलिए अभी हवाई टिकट महंगे नहीं हो रहे हैं. 

8वां वेतन आयोग: रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ले सकती हैं 5 बड़े फैसले, जानें डिटेल

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Diesel Windfall Tax PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8वां वेतन आयोग: रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ले सकती हैं 5 बड़े फैसले, जानें डिटेल
8वां वेतन आयोग: रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ले सकती हैं 5 बड़े फैसले, जानें डिटेल
बिजनेस
नवंबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें दिवाली से छठ तक कब- कब है आपके शहर में छुट्टी
नवंबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें दिवाली से छठ तक कब- कब है आपके शहर में छुट्टी
बिजनेस
60000 करोड़ की क्रिप्टो चोरी में हैकर्स का नाम आया सामने, जानें किस देश है ताल्लुक
60000 करोड़ की क्रिप्टो चोरी में हैकर्स का नाम आया सामने, जानें किस देश है ताल्लुक
बिजनेस
बैगेज, सीट, खाने से 590 रुपए की वसूली करती है IndiGo, बोली- अभी और कमाएंगे
बैगेज, सीट, खाने से 590 रुपए की वसूली करती है IndiGo, बोली- अभी और कमाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
दिल्ली NCR
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
क्रिकेट
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
बॉलीवुड
'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
Home Tips
Mattress Sagging Solution: किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget