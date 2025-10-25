सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, रिटायरमेंट फंड मैनेज करना अब हुआ आसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







New NPS UPS Investment Options 2025: केन्द्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में दो नए निवेश विकल्प देने की घोषणा की गई है.

इस विकल्प के तहत सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की तरह ही एनपीएस और यूपीएस में ज्यादा विकल्पों का लाभ ले सकेंगे. इस फैसले के बाद से ही कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं. केंद्र सरकार से काफी लंबे समय से इसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे. जिसपर सरकार ने शुक्रवार को मुहर लगा दी हैं.

क्या है नई स्कीम?

वित्त मंत्रालय की ओर से एनपीएस और यूपीएस स्कीम में दो नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी गई है. इसके तहत, लाइफ साइकल और बैलेंस्ड लाइफ साइकल स्कीम की शुरुआत हुई है. इस बदलाव पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि, इन नए विकल्पों से कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लानिंग करने में पहले से ज्यादा सहूलियत मिलेगी.

साथ ही कर्मचारी अपनी जरूरतों के हिसाब से रिटायरमेंट फंड को मैनेज कर पाएंगे. जिसका सीधा मतलब है कि, कर्मचारी अपने रिटायरमेंट प्लान को और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर पाएंगे.

निवेश विकल्पों में क्या मिलेगी सुविधा?

नए विकल्पों की बात करें तो लाइफ साइकल निवेश विकल्प का चयन करने पर इक्विटी में अधिकतम 25 प्रतिशत निवेश करने की इजाजत दी जाएगी. यह निवेश कर्मचारी के 35 साल से 55 साल की आयु तक धीरे-धीरे कम होते जाएंगे. वहीं, बैलेंस्ड लाइफ साइकल निवेश विकल्प की बात करें तो, इसमें इक्विटी में निवेश 45 साल की उम्र से कम होना शुरू हो जाएगा.

अगर कर्मचारी चाहे तो, इससे ज्यादा समय के लिए भी अपने रिटायरमेंट फंड को इक्विटी में रहने का अवसर दे सकते हैं. इन नए निवेश विकल्पों से कर्मचारियों का अपने निवेश विकल्पों पर ज्यादा कंट्रोल होगा. वे अपने हिसाब से अपनी रिटायरमेंट को और अधिक बेहतर बना पाएंगे.

