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हिंदी न्यूज़बिजनेससरकारी बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई अपनी सैलरी, जानें कितना कमा रही?

सरकारी बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई अपनी सैलरी, जानें कितना कमा रही?

सोसल मीडिया पर एक सरकारी बैंक की कर्मचारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी सरकारी नौकरी के फायदे गना रही हैं. साथ ही साथ बत रही हैं कि महज 27 साल में ही उनका लाखों का पैकेज हो गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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मिडिल क्लास फैमिली में माता- पिता और परिवार वाले अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करते रहते हैं. शुरू से ही वो बच्चों को मेहनत करवाते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं. कई बार बच्चों को लगता है कि क्या ही रखा है सरकारी नौकरी में, लेकिन अब जब लोग सरकारी नौकरी करते हैं और उसके फायदे गिनाते हैं तब लगता है कि मां- बाप सही ही कहते हैं.

इसी का उदाहरण बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो मं सरकारी बैंक में नौकरी करने वाली एक लड़की अपनी नौकरी के फायदे बता रही है. इसी के साथ लड़की बता रही है कि महज 27 साल में ही इसने कितनी तरक्की कर ली है.

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क्या है वीडियो में?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर आस्था नाम की यूजर ने शेयर किया है. आस्था खुद PNB बैंक में काम करती हैं. वो अपने प्रोफाइल पर अपनी नौकरी के फायदे बताते हुए कई वीडियोज शेयर करती हैं. ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने हाल ही में शेयर किया है. इस वीडियो में आस्था बताया है कि उनकी उम्र महज 27 साल है और महज ढाई साल की नौकरी के बाद ही उनकी ग्रॉस मंथली सैलरी करीब 94 हजार रुपये हो गई है.

 
 
 
 
 
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और भी हैं फायदे
इतना ही नहीं बल्कि वो हर महीने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में करीब 14 हजार रुपये का योगदान भी करती हैं. केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्हें इसके अलावा भ कई फायदे मिलते हैं जैसे, पेट्रोल का खर्च, कहीं आने-जाने और पर्सनल काम के लिए कंवीनिंयंस, न्यूज पेपर और मोबाइल-ब्रॉडबैंड का बिल, परिवार का मेडिकल और एंटरटेनमेंट के लिए भी भत्ता मिलता है. इस पूरे खर्च को जोड़ा जाए तो आस्था का एक साल का पैकेज कुल करीब 12 लाख रुपये है.

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बैंक नौकरी को माना जाता है बेस्ट
बैंक की नौकरियों को आज से नहीं बल्कि हमेशा से ही बेस्ट माना जाता रहा है. बैंक में काम करने वालों के जीवन को आम लोग लालसा भरी नजरों से भी देखते हैं. क्योंकि इस नौकरी में इतने सारे फायदों के साथ ही कई सारी छुट्टियां भी होती हैं, जिसकी तो आज के ट्रेवल पसंद करने वाले युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 04 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Bank Job Govt Bank
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