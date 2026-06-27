हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGoldman Sachs: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टला, क्रूड ऑयल से मिली राहत, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा

Goldman Sachs: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टला, क्रूड ऑयल से मिली राहत, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा

Goldman Sachs: कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट भारत के लिए राहत लेकर आई है. Goldman Sachs ने भारत की 2026 GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% कर दिया है और महंगाई का अनुमान भी घटाया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Jun 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

Goldman Sachs: देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद अब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका काफी कम हो गई है. इतना ही नहीं, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैश ने भी भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सस्ता क्रूड ऑयल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्यों मिली राहत?
हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इससे तेल की सप्लाई को लेकर बनी चिंता भी कम हुई है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में जब वैश्विक बाजार में तेल सस्ता होता है, तो सरकार और तेल कंपनियों पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव भी कम हो जाता है.

आज सोना खरीदना सही होगा क्या? जानें 24K, 22K, 18K सोने और चांदी का भाव

गोल्डमैन सैश की भविष्यवाणी
गोल्डमैन सैश ने भारत की कैलेंडर वर्ष 2026 की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. वहीं, FY27 के लिए भी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है. ब्रोकरेज का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से महंगाई का दबाव घटेगा, लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

महंगाई पर भी पड़ेगा असर
क्रूड ऑयल सस्ता होने का फायदा सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता है. इससे परिवहन लागत भी कम होती है, जिसका असर खाने-पीने की चीजों, रोजमर्रा के सामान और दूसरे उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. गोल्डमैन सैश ने भारत के लिए महंगाई का अनुमान भी घटाया है. इसके साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट का अनुमान भी पहले के मुकाबले कम किया गया है.

आज बैंक बंद है क्या, जानें 27 जून को आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं

भारत को कैसे होगा फायदा?

  • पेट्रोल-डीजल की कीमत पर दबाव कम होगा
  • महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलेगी
  • सरकार का आयात बिल घट सकता है
  • रुपये पर दबाव कम होगा

क्या सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल?
फिलहाल तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी कटौती का ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में ग्राहकों को राहत मिल सकती है.

14 किलो वाला सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, CNG की कीमत भी यहां से देखें

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Goldman Sachs GDP Petrol & Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Goldman Sachs: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टला, क्रूड ऑयल से मिली राहत, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा
Goldman Sachs: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टला, क्रूड ऑयल से मिली राहत, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा
बिजनेस
Gold- Silver Price Today: आज सोना खरीदना सही होगा क्या? जानें 24K, 22K, 18K सोने और चांदी का भाव
Gold- Silver Price Today: आज सोना खरीदना सही होगा क्या? जानें 24K, 22K, 18K सोने और चांदी का भाव
बिजनेस
Bank Holiday Today: आज बैंक बंद है क्या, जानें 27 जून को आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं
Bank Holiday Today: आज बैंक बंद है क्या, जानें 27 जून को आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं
बिजनेस
LPG Price Today: 14 किलो वाला सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, CNG की कीमत भी यहां से देखें
LPG Price Today: 14 किलो वाला सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, CNG की कीमत भी यहां से देखें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
बिहार
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
ABP NEWS
SP में आपसी कलह का वीडियो वायरल हो गया है।
SP में आपसी कलह का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
ABP NEWS
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
Embed widget