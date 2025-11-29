Goldman Kanhaiyalal Khatik: सोने की कीमतें जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यह आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है. शादी-ब्याह या त्योहारी सीजन पर लोग इस टेंशन में पड़ जाते हैं कि बाकी के खर्चों को मैनेज कर सोने पर निवेश करें तो कैसे करें.

हालांकि, आज हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं कि उसे 'गोल्डमैन' के नाम से ही इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह किलो के हिसाब से सोना लादकर चलता है. इस शख्स का नाम कन्हैयालाल खटीक है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हैं. कन्हैयालाल खटीक हर रोज 3 से साढ़े 3 किलो सोना पहनकर घूमते हैं. उनके पास सोने के गहनों का एक से बढ़कर एक कलेक्शन है. सबसे खास बात यह है कि कन्हैयालाल ने फर्श से अर्श तक यह मुकाम हासिल किया है.

कभी लगाते थे सब्जी का ठेला

लगभग 25 साल पहले कन्हैयालाल खटीक एक छोटी सी गाड़ी चलाते थे, सड़कों पर फल और सब्जियां बेचते थे. लेकिन उन्हें सोने के गहनों का जबरदस्त शौक था, जिसका श्रेय वह म्यूजिक कम्पोजर बप्पी लाहिड़ी को देते हैं. उन्हें राजस्थान का बप्पी लहरी' भी कहा जाता है. उन दिनों एक दोस्त ने उन्हें 20 ग्राम की सोने की चेन उधार दी थी. इससे उन्होंने फलों का अपना कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते अपने इस शौक को जुनून में बदल दिया.

नहीं रखते कोई पर्सनल सिक्योरिटी

कारोबार आगे बढ़ा, तो उन्होंने कश्मीर से सेब इंपोर्ट करके चित्तौड़गढ़ में बेचना शुरू कर दिया. बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो उन्होंने सोना पहनने का अपना शौक अच्छे से पूरा किया. आज कन्हैयालाल लगभग 3-3.5 किलो सोना पहनकर चलते हैं. उनके पास सोने की मोटी-मोटी चेन, सोने का बड़ा ब्रेसलेट, सोने की अंगूठियां ऐसे कई सारे गहने हैं.

अभी 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 1.29 लाख रुपये के आसपास है. इस हिसाब से वह हर दिन लगभग 4-4.5 करोड़ का गहना लादकर चलते हैं. इसके बावजूद उन्होंने अपना कोई पर्सनल सिक्योरिटी नहीं रखा है. वह लोकल खटिक कम्युनिटी एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं.

गैंगस्टर से मिल रही धमकी

50 साल के खटीक को हाल ही में कॉल कर धमकी भी दी गई. फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का बताया. पहले उन्हें WhatsApp पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया. यह नंबर किसी दूसरे देश का लग रहा था. उसके बाद एक ऑडियो मैसेज आया, जिसमें 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि अगर रुपये नहीं दिए तो उन्हें सोना पहनने लायक नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है. फिरौती की धमकी को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:

FD पर 8.30 परसेंट तक ब्याज कमाने का मौका! जानें कौन सा बैंक दे रहा जमा राशि पर तगड़ा इंटरेस्ट