साल के आखिर तक 6000 डॉलर का हो जाएगा सोना, जानें कितने में मिलेगा 10 ग्राम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना ₹1,51,240/10 ग्राम हुआ.

साल 2026 में सोना $5,595/औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था.

जेपी मॉर्गन ने 2027 तक सोना $6,300/औंस पहुंचने का अनुमान.

इस भाव पर भारतीय सोने का मूल्य ₹1.71 लाख होगा.

साल 2026 की शुरुआत में सोना अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था. वैश्विक बाजार में आई इस ऐतिहासिक तेजी के दौरान सोना बीते 29 जनवरी 2026 को स्पॉट गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड 5,595.47 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई थी. इस महा उछाल के दौरान देश में 24 कैरेट सोने की कीमतें 1,52,500 से 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी. अब एक बार फिर सोने की कीमतों में बंपर तेजी के आने का अनुमान है.

जेपी मॉर्गन ने क्या कहा?

J.P. मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च का अनुमान है कि 2026 की आखिरी तिमाही तक कीमतें औसतन 6,000 डॉलर प्रति औंस होंगी और 2027 के अंत तक बढ़कर 6,300 प्रति औंस तक पहुंच जाएंगी. J.P. मॉर्गन में बेस और कीमती धातुओं (base & precious metals) के प्रमुख ग्रेग शीरर मानते हैं कि हाल ही में निवेशकों की दिलचस्पी कम हुई है.

उनका कहना है, ''सोना एक तरह की 'टेक्निकल नो-मैन्स लैंड' (अनिश्चित स्थिति) में फंसा हुआ है. यह 4,340 डॉलर प्रति औंस के आसापास 200-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, लेकिन फिलहाल 4,730 डॉलर प्रति औंस पर 50-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे सीमित है. इस सुस्त चाल और इस बढ़ती चिंता के बीच कि फेड (Fed) को शायद एनर्जी की वजह से बढ़ी महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ें, ज्यादातर निवेशकों के लिए सोना अभी प्राथमिकता में नहीं है.''

हालांकि, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे ईरान-अमेरिका में जंग के बीच बढ़ती महंगाई से ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान है. उसी तरह से अनिश्चितता की इस स्थिति में सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी डिमांड भी बढ़ सकती है.

कितनी हो जाएगी 10 ग्राम की कीमत?

अगर 5,595.47 डॉलर प्रति औंस पर कीमत 1,52,500 से 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थीं, तो 6000 डॉलर पर 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,63,525 से 1,63,707 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगी. इसी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर 6,300 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच जाती है, तो भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,71,701 से 1,71,893 रुपये के बीच हो जाएगी.

आज कितनी है कीमत?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने की कीमत में 1,109 रुपये का उछाल आया है. इसी के साथ आज सोने की कीमत 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है. बुलियंस के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का आज रेट 1,51,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

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