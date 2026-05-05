हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Tips: क्यों अब गहनों से ज्यादा गोल्ड बार और कॉइन्स की है डिमांड? आपको क्या खरीदना चाहिए

Gold Tips: क्यों अब गहनों से ज्यादा गोल्ड बार और कॉइन्स की है डिमांड? आपको क्या खरीदना चाहिए

Gold Tips: भारत में सोना खरीदना पूरी तरह से इनवेस्टमेंट बन चुका है. सोने की कीमतों में आ रहा उछाल इसकी वजह बना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की गहनों, सिक्के या बार किसमें इनवेस्ट करना बेहतर है?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 May 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Gold Investment Tips: भारत में सोना खरीदना पूरी तरह से एक इनवेस्टमेंट बन गया है. जिस तरह से दिन पर दिन सोने की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, उस हिसाब से ये अब पहनने के लिए खरीदना तो मुश्किल ही है. ऐसे में लोग सोने के सिक्के और बार खरीदकर उन्हें इनवेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आइये आपको बताते हैं कि सोने के सिक्के खरीदना सही है या बार खरीदने में फायदा है.

गहनों से ज्यादा कॉइन्स और बार क्यों खरीद रहे ग्राहक?
इन दिनों ग्राहक सोने की ज्वेलरी से ज्यादा दिलचस्पी सोने के सिक्के और सोने के बार में दिखा रहे हैं. रियूटर्स के साथ बातचीत में WGC इंडिया के चीफ एग्जिक्यूटिव सचिन जैन ने बताया है कि, 'पहली बार इनवेस्ट की मांग ज्वेलरी की मांग से ज्यादा हो गई है. आने वाली तिमाहियों में निवेश की मांग और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वित्तीय और खुदरा दोनों निवेशक सोने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं.'

क्या कहते हैं WGC के आंकड़े
WGC के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में इनवेस्टमेंट की मांग पिछले साल की अपेक्षा 52% की तेजी नजर आई है. अब ये मांग 82 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है. इसके उलट गहनों की मांग में 19.5% की गिरावट आई और ये 66 टन रही. इस अंतर के बावजूद, भारत में सोने की कुल खपत 10.2% बढ़कर 151 मीट्रिक टन हो गई है. इससे पता चलता है कि लोग अब सोना केवल इनवेस्टमेंट के लिए ही खरीद रहे हैं.

गहनें, सिक्के या बार, जानें क्या खरीदना चाहिए
अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए, तो आइये आपको बताते हैं कि इन तीनों में से क्या आप खरीदेंगे जिससे फायदा होगा.

सोने के सिक्के
अगर आप छोटे या मीडियम निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोने के सिक्के 24 कैरेट में भी उपलब्ध होंगे. ऐसे में आप इन्हें खरीद सकते हैं और इन्हें बेचना भी आसान होगा. साथ ही साथ इनकी कीमत भी समय के साथ बढ़ेगी ही. 

सोने के बार
अगर आपको बड़ी मात्रा में इनवेस्टमेंट करना है तो सबसे अच्छा है कि आप सोने के बार में इनवेस्ट करें. क्योंकि इस पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है. ऐसे में इसमें इनवेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा.

सोने के गहने
सोने के गहनों पर मेकिंग चार्ज लगता है, ऐसे में अगर आपको पहनने के लिए सोना लेना है तो आप इसे खरीद सकते हैं. लेकिन अगर आप इनवेस्टमेंट के पर्पज से आप गहने खरीद रहे हैं तो ये बिलकुल भी अच्छा आईडिया नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Gold Jewellery Gold Rate Gold Investment Gold Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold Tips: क्यों अब गहनों से ज्यादा गोल्ड बार और कॉइन्स की है डिमांड? आपको क्या खरीदना चाहिए
Gold Tips: क्यों अब गहनों से ज्यादा गोल्ड बार और कॉइन्स की है डिमांड? आपको क्या खरीदना चाहिए
बिजनेस
सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए किया DA Hike का ऐलान, जानें अब किसकी कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
सरकार ने बैंक कर्मचारियों के लिए किया DA Hike का ऐलान, जानें अब किसकी कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बिजनेस
एक आम कर्मचारी को CEO जितना कमाने में लगेंगे 490 साल! 5 जन्मों तक करनी होगी नौकरी- रिपोर्ट
एक आम कर्मचारी को CEO जितना कमाने में लगेंगे 490 साल! 5 जन्मों तक करनी होगी नौकरी- रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
साउथ सिनेमा
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
आईपीएल 2026
IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, 'टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला
IPL 2026 फाइनल के वेन्यू पर बवाल, 'टिकट विवाद' से बढ़ी BCCI की टेंशन, जानें पूरा मामला
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget