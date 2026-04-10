हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमुंबई में 38 करोड़ का 30 किलो सोना जब्त, 24 महिलाओं ने कहां-कहां छुपा रखा था गोल्ड? उड़ जाएंगे होश

मुंबई में 38 करोड़ का 30 किलो सोना जब्त, 24 महिलाओं ने कहां-कहां छुपा रखा था गोल्ड? उड़ जाएंगे होश

Gold Smuggling: मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 महिलाओं के समूह को सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है. ये महिलाएं 30 किलो गोल्ड की तस्करी करते हुए पकड़ाई हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 10 Apr 2026 09:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मुंबई एयरपोर्ट पर 24 केन्याई महिलाओं से सोना जब्त.
  • डीआरआई ने 38 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी रोकी.
  • गिरोह हवाई अड्डे की सुरक्षा को चकमा देने में माहिर.
  • डीआरआई बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी.

Gold Smuggling: मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में DRI ने सोने की तस्करी करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह में 24 महिलाएं थीं जो करीब 38 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी करती हुई पकड़ी गई हैं. ये सभी महिला स्मगलर्स केन्या की बताई जा रही हैं. निदेशालय को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई कर इन महिला तस्करो को हिरासत में लिया गया है.

क्या- किया गया जब्त?
गुप्त सूचना के आधार पर DRI ने कार्रवाई कर इन महिला तस्करों को पकड़ा है. राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज चलाकर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया. इस कार्रवाई में गिरोह से 37.74 करोड़ रुपये कीमत का 29.37 किलो सोना जब्त किया है. जिसमें 25.10 किलोग्राम सोने की छड़ें और 4.27 किलोग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं. इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि इस ऑपरेशन में 24 महिला तस्करों को भी हिरासत में लिया गया है. 

कहां छुपा रखा था सोना?
सूत्रों ने बताया है कि इन महिलाओं को अच्छी- खासी ट्रेनिंग मिली हुई थी. इन्होंने तस्करी वाला सोना जूतों, कपड़ों के अंदर और शरीर पर विशेष रूप से बनाए गए पाउच में छिपाया था. इससे पता चलता है कि इनको पूरी तरह से ट्रेन्ड किया गया था. इस बारे में DRI के अधिकारी ने भी बताया है.

डीआरआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को दी जानकारी में बताया कि, 'महिलाओं को सोना छुपाने और जांच से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, जिससे पता चलता है कि एक सुनियोजित गिरोह हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा था. इन महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि गिरोह के सरगनाओं को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है.'

जांच में जुटी पुलिस
बता दें कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी जिसके बाद अब भी जांच जारी है. निदेशालय का मानना है कि ये गिरोह केवल इतने में ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा नेटवर्क है. जिसका जल्दी से जल्दी भंडाफोड़ करना जरूरी है. ऐसे में DRI इस जांच को आगे बढ़ाते हुए गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है. साथ ही साथ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में सेंध लगाने वालों की तलाश भी जारी है.

ये भी पढ़ें:

SpiceJet Layoffs:भारी कर्ज और वित्तीय संकट, क्या डूब जाएगी SpiceJet? तनाव में पायलट और क्रू

और पढ़ें
Published at : 10 Apr 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Gold Smuggling Smugglers Arrested
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
मुंबई में 38 करोड़ का 30 किलो सोना जब्त, 24 महिलाओं ने कहां-कहां छुपा रखा था गोल्ड? उड़ जाएंगे होश
मुंबई में 38 करोड़ का 30 किलो सोना जब्त, 24 महिलाओं ने कहां-कहां छुपा रखा था गोल्ड? उड़ जाएंगे होश
बिजनेस
ट्रंप लड़ते रहे, अमेरिका में महंगाई ने तोड़ दिया 2 साल का रिकॉर्ड, ईरान से युद्ध के बाद जनता पर गिरा 'ऑयल बम'
ट्रंप लड़ते रहे, अमेरिका में महंगाई ने तोड़ दिया 2 साल का रिकॉर्ड, ईरान से युद्ध के बाद जनता पर गिरा 'ऑयल बम'
बिजनेस
Iran War: युद्ध की आग में झुलसा कारोबार! वैश्विक तनाव ने रोकी ड्राईफ्रूट्स की रफ्तार
Iran War: युद्ध की आग में झुलसा कारोबार! वैश्विक तनाव ने रोकी ड्राईफ्रूट्स की रफ्तार
बिजनेस
गुजरात: जामनगर में 'वाइल्डलाइफ एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी' स्थापित करेगा अनंत अंबानी का 'वनतारा'
गुजरात: जामनगर में 'वाइल्डलाइफ एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी' स्थापित करेगा अनंत अंबानी का 'वनतारा'
Advertisement

वीडियोज

Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूएस-ईरान टॉक्स से पहले अमेरिका की चेतावनी, जेडी वेंस बोले- अबकी बार न चलना 'चाल'
यूएस-ईरान टॉक्स से पहले अमेरिका की चेतावनी, जेडी वेंस बोले- अबकी बार न चलना 'चाल'
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे, अगर ऐसा...'
पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'शायद मोदी जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे'
आईपीएल 2026
अर्जुन या गिल, IPL 2026 में किसे सपोर्ट करेंगी सारा तेंदुलकर? रिएक्शन का वीडियो वायरल
अर्जुन या गिल, IPL 2026 में किसे सपोर्ट करेंगी सारा तेंदुलकर? रिएक्शन का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'आयुष शर्मा पर नहीं था पिता को भरोसा, सलमान खान के जीजा का अब छलका दर्द
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा का छलका दर्द
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
एग्रीकल्चर
एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़
एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget