सोने-चांदी पर टैरिफ से लेकर दूध महंगा होने तक... पिछले 4 दिनों में देश में क्या-क्या बदला?

देश में पिछले 4 दिनों यानी कि 10 से 13 मई के बीच आर्थिक और वित्तीय स्तर पर कई बदलाव हुए, जिनका असर आम जनता से लेकर शेयर बाजार तक में देखने को मिला. आइए देखते हैं कि वैश्विक अनिश्चितता और ईरान संकट के चलते बीते कुछ दिनों में देश में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए?

पीएम मोदी की अपील

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कई अपीलें कीं. इनमें पेट्रोलियम उत्पादों का समझदारी से उपयोग, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए एक साल पर सोने की खरीद पर रोक, कंपनियों को फिर से 'वर्क फ्रॉम होम' मॉडल अपनाने और डॉलर की निकासी रोकने के लिए विदेशी यात्रा को टालने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी बातें शामिल रहीं. पीएम मोदी ने देश में फर्टिलाइजर का उपयोग भी 50 परसेंट तक कम करने की सलाह दी.

सोने-चांदी पर बढ़ा टैरिफ

प्रधानमंत्री मोदी की अपील के तुरंत बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोने और चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया. नए नियमों के तहत, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) लागू किया गया. इसके चलते घरेलू बाजारों में सोने-चांदी के दाम अचानक से बढ़ गए और टाइटन व कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर टूट गए.

दूध हुआ महंगा

देश के दो बड़े डेयरी ब्रांड्स अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. अमूल गोल्ड अब 34 रुपये से बढ़कर 35 रुपये (500ml) और अमूल शक्ति 32 रुपये का हो गया है. इसी तरह से मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध दिल्ली-NCR में 72 रुपये प्रति लीटर का हो गया है.

पेट्रोल-डीजल के रेट पर RBI का रुख

ईरान संकट और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी के चलते देश में ईंधन की कीमतों पर खतरा बढ़ गया है. RBI (Reserve Bank of India) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में यह संकट लंबे समय तक खिंचता है, तो सरकार के लिए बढ़ी कीमतों का बोझ खुद संभालना मुश्किल होगा. उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सरकार तेल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ आम उपभोक्ताओं पर डाल सकती है यानी कि पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है.

रुपये में रिकॉर्ड गिरावट

कच्चे तेल के बढ़ते इम्पोर्ट बिल के दबाव में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है. पिछले 4 दिनों में रुपया गिरकर 95.70 प्रति डॉलर के सर्वकालिक रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है.

देश में बढ़ी महंगाई

12 मई को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में खुदरा महंगाई दर (CPI Inflation) बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है, जो लगातार छठे महीने बढ़ी है. खाने-पीने के चीजों की महंगाई दर (CFPI) पिछले महीने के 3.87% से बढ़कर 4.20% हो गई है. शहरी क्षेत्रों (3.16%) के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर (3.74%) अधिक दर्ज की गई है.

मनरेगा की जगह लेगा नया कानून

केंद्र सरकार ने 11 मई को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA) कानून को समाप्त करने की घोषणा की. 1 जुलाई 2026 से देश में मनरेगा पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसकी जगह 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G एक्ट लेगा. नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष कर दिया गया है.

GDP घोषणा की तारीख बदली

सांख्यिकी मंत्रालय ने 12 मई 2026 को देश के जीडीपी (GDP) आंकड़े घोषित करने की तारीख बदल दी है. सरकार ने हर साल मई के आखिरी वर्किंग डे पर आंकड़े जारी करने की पुरानी परंपरा खत्म कर दी है.

अब से भारत के वार्षिक और चौथी तिमाही (Q4) के जीडीपी अनुमान हर साल 7 जून को जारी किए जाएंगे. अगर 7 जून को छुट्टी या वीकेंड होता है, तो आंकड़े उसके पिछले वर्किंग डे पर आ जाएंगे. जैसे कि इस साल 7 जून को वीकेंड पड़ रहा है इसलिए कारोबारी साल 2025-26 के वार्षिक जीडीपी आंकड़े और जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे 5 जून 2026 को जारी किए जाएंगे.

नए लेबर कोड की अंतिम गाइडलाइंस जारी

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी निर्धारित वर्किंग घंटों से अधिक काम कर रहा है, तो कंपनी उसे सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान अनिवार्य रूप से करेगी. महिला कर्मचारियों के लिए समान अवसर के भी नियम बनाए हैं. उन्हें खदानों और भारी मशीनरी के साथ सभी शिफ्टों में काम करने की इजाजत दे दी गई है. बशर्ते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

एयर इंडिया ने बदले 29 इंटरनेशनल रूट

ईरान वॉर और जेट फ्यूल पर बढ़ते खर्च के कारण एयर इंडिया ने 13 मई को बड़ा फैसला लेते हुए अपने 29 अंतर्राष्ट्रीय रूटों की उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. जून से अगस्त 2026 के बीच चलने वाली ये उड़ानें बाधित रहेंगी.

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