Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चांदी का भाव ₹2,84,900 प्रति किलो दर्ज हुआ।

Gold-Silver Rate Today 27 May: देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. इसी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच चिंता बढ़ी हुई है और सोने-चांदी के दाम ऊपर-नीचे हो रहे हैं. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. सोने का वायदा भाव लगभग 1000 रुपये तक टूट गया, जबकि चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली.

MCX पर सोने-चांदी का हाल

MCX पर 5 जून वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 971 रुपये गिरकर 1,58,110 रुपये पर पहुंच गई. वहीं चांदी का जुलाई वायदा लगभग 4,700 रुपये टूटकर 2,72,008 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतें अमेरिका-ईरान तनाव, डॉलर इंडेक्स और रुपये की स्थिति पर निर्भर करेंगी.

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भारत में आज का गोल्ड रेट (1 ग्राम)

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट

दिल्ली ₹15,903 ₹14,579 ₹11,931

मुंबई ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916

चेन्नई ₹16,068 ₹14,729 ₹12,359

कोलकाता ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916

बेंगलुरु ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916

हैदराबाद ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916

अहमदाबाद ₹15,893 ₹14,569 ₹11,921

10 ग्राम सोने का ताजा रेट

कैरेट कीमत

24K ₹1,58,880

22K ₹1,45,640

18K ₹1,19,160

आज का सिल्वर रेट क्या है?

बता दें कि भारत में आज चांदी की कीमत लगभग 284.90 प्रति ग्राम और 2,84, 900 प्रति किलो दर्ज की गई है.

शहर 1 किलो चांदी

दिल्ली ₹2,84,900

मुंबई ₹2,84,900

चेन्नई ₹2,94,900

हैदराबाद ₹2,94,900

कोलकाता ₹2,84,900

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क्यों बदलते रहते हैं सोने-चांदी के दाम?

अगर बात करें इसके रेट की तो भारत में सोने-चांदी की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं. इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, आयात शुल्क और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग सबसे अहम कारण माने जाते हैं. वहीं अगर वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्ट के तौर पर सोने की तरफ जाते हैं, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिलती है.