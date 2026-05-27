Gold-Silver Rate 27 May: क्या आज बढ़े गोल्ड के दाम? दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में जानें 18, 22 और 24 कैरेट के भाव
Gold-Silver Rate Today 27 May: देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.
- चांदी का भाव ₹2,84,900 प्रति किलो दर्ज हुआ।
Gold-Silver Rate Today 27 May: देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. इसी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच चिंता बढ़ी हुई है और सोने-चांदी के दाम ऊपर-नीचे हो रहे हैं. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. सोने का वायदा भाव लगभग 1000 रुपये तक टूट गया, जबकि चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली.
MCX पर सोने-चांदी का हाल
MCX पर 5 जून वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 971 रुपये गिरकर 1,58,110 रुपये पर पहुंच गई. वहीं चांदी का जुलाई वायदा लगभग 4,700 रुपये टूटकर 2,72,008 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतें अमेरिका-ईरान तनाव, डॉलर इंडेक्स और रुपये की स्थिति पर निर्भर करेंगी.
मुंबई के बाद अब इस शहर में बढ़ा वड़ा पाव का भाव, 1 जून से मिलेगा इतना महंगा
भारत में आज का गोल्ड रेट (1 ग्राम)
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट
दिल्ली ₹15,903 ₹14,579 ₹11,931
मुंबई ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916
चेन्नई ₹16,068 ₹14,729 ₹12,359
कोलकाता ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916
बेंगलुरु ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916
हैदराबाद ₹15,888 ₹14,564 ₹11,916
अहमदाबाद ₹15,893 ₹14,569 ₹11,921
10 ग्राम सोने का ताजा रेट
कैरेट कीमत
24K ₹1,58,880
22K ₹1,45,640
18K ₹1,19,160
आज का सिल्वर रेट क्या है?
बता दें कि भारत में आज चांदी की कीमत लगभग 284.90 प्रति ग्राम और 2,84, 900 प्रति किलो दर्ज की गई है.
शहर 1 किलो चांदी
दिल्ली ₹2,84,900
मुंबई ₹2,84,900
चेन्नई ₹2,94,900
हैदराबाद ₹2,94,900
कोलकाता ₹2,84,900
आपके शहर में 14 और 19 किलो के गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें आज कितने बढ़े एलपीजी के रेट
क्यों बदलते रहते हैं सोने-चांदी के दाम?
अगर बात करें इसके रेट की तो भारत में सोने-चांदी की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं. इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, आयात शुल्क और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग सबसे अहम कारण माने जाते हैं. वहीं अगर वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्ट के तौर पर सोने की तरफ जाते हैं, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिलती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL