धनतेरस से पहले आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक का रेट

आज शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, जो धनतेरस और दीवाली के मौके पर खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी बात है. घरेलू वायदा बाजार में कारोबार के दौरान कीमतें नीचे आईं. हालांकि, रिटेल स्तर पर कीमतें अलग-अलग हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना लगभग 0.39% गिरकर 1,42,351 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव भी लगभग 0.27% की गिरावट के साथ 1,88,943 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.

आज का गोल्ड रेट

इंडियन बुलियन एसोसिएशन (IBA) के अनुसार, आज 24-कैरेट सोने का भाव 1,42,210 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जबकि 22-कैरेट सोने का भाव 1,30,359 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,06,691 प्रति 10 ग्राम है.

कल कितनी थी कीमत?

कल 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,42,255 रुपये थी. जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट की कीमत क्रमश: 1,30,347 रुपये और 1,06,725 रुपये थी.

शहरवार चेक करें आज का गोल्ड रेट

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत (10 ग्राम) 22 कैरेट सोने की कीमत (10 ग्राम) 18 कैरेट सोने की कीमत (10 ग्राम) दिल्ली 1,41,710 रुपये 1,29,901 रुपये 1,86,850 रुपये मुंबई 1,41,960 रुपये 1,30,130 रुपये 1,87,170 रुपये चेन्नई 1,42,350 रुपये 1,30,488 रुपये 1,87,710 रुपये हैदराबाद 1,42,170 रुपये 1,30,323 रुपये 1,86,930 रुपये कोलकाता 1,41,750 रुपये 1,30,693 रुपये 1,86,120 रुपये

आज चांदी की कीमत

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में आज 1 किलोग्राम चांदी की खुदरा कीमत 2,14,900 से 2,15,000 रुपये के बीच बनी हुई है, जिसमें कल के मुकाबले प्रति किलो 100 रुपये तक की मामूली नरमी आई है. बीते कुछ सालों में चांदी की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. खबरों के अनुसार, इसकी कीमत 2023-24 में लगभग 78,600 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अक्टूबर 2026 में 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई है. औद्योगिक मांग, करेंसी में उतार-चढ़ाव और बाजार की व्यापक स्थितियों ने चांदी की कीमतों असर डाला है.

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