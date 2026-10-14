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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितना सस्ता मिल रहा सोना? चेक करें 24 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक के रेट

आज कितना सस्ता मिल रहा सोना? चेक करें 24 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक के रेट

14 अक्टूबर को भारत में सोने की कीमत 1,48,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,134 रुपये थी. वहीं, आज चांदी की कीमत 2,19,200 रुपये प्रति किलोग्राम है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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  • मंगलवार को कमजोर मांग से सोने का वायदा भाव गिरा.
  • व्यापारियों की बिकवाली से चांदी के वायदा भाव भी गिरे.
  • बुधवार को सोने का भाव 1.48 लाख प्रति 10 ग्राम.
  • चांदी का भाव 2.19 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रहा.

कमजोर हाजिर मांग के बीच मंगलवार को सोने-चांदी दोनों की कीमत में गिरावट दर्ज की गई. सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, तो वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 81 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,462 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव कल 81 रुपये यानी 0.05% की गिरावट के साथ 1,49,462 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 1,950 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि हाजिर बाजार की कमजोर मांग के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.37% की तेजी के साथ 4,187.66 डॉलर प्रति औंस रह गया.

कल मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 296 रुपये की गिरावट के साथ 2,22,581 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी का वायदा भाव 296 रुपये यानी 0.13% की गिरावट के साथ 2,22,581 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 1,916 लॉट का कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों की बिकवाली के कारण मुख्यत: चांदी वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.55% की तेजी के साथ 60.59 डॉलर प्रति औंस हो गई.

आज कितनी है सोने-चांदी की कीमत?

Bullion.co.in के अनुसार, आज यानी कि बुधवार, 14 अक्टूबर को सुबह करीब 5:50 बजे भारत में सोने की कीमत 1,48,510 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि चांदी की कीमत 2,19,200 रुपये प्रति किलोग्राम थी. इस दौरान 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,134 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 925 स्टर्लिंग चांदी की कीमत 2,02,760 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई. 

शहरवार चेक करें 24 कैरेट सोने का रेट

दिल्ली- 1,47,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई- 1,48,240 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,48,040 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,48,670 रुपये प्रति 10 ग्राम
बैंगलुरु- 1,48,360 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,48,470 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोने की कीमत

दिल्ली- 1,35,648 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई-1,35,887 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,36,381 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,35,703 रुपये प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु- 1,35,997 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,36,098 प्रति 10 ग्राम

चांदी की भी देखें कीमत

दिल्ली- 2,18,420 प्रति किलोग्राम
मुंबई- 2,18,800 प्रति किलोग्राम
चेन्नई- 2,19,440 प्रति किलोग्राम
कोलकाता- 2,18,510 प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु- 2,18,970 प्रति किलोग्राम
हैदराबाद- 2,19,150 प्रति किलोग्राम

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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