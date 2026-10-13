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हिंदी न्यूज़बिजनेसगजब सस्ता हुआ सोना, कल के बाद आज फिर गिरी कीमत; जानें 10 ग्राम का रेट

गजब सस्ता हुआ सोना, कल के बाद आज फिर गिरी कीमत; जानें 10 ग्राम का रेट

कल दिल्ली में सोने की कीमत में 1400 रुपये की गिरावट आई थी और आज अब फिर से दाम कम हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, आज भी सोने के दाम कुछ 1300 रुपये कम हुए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 13 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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  • दिल्ली में सोना ₹1,400 गिरा, ₹1.53 लाख पर पहुंचा.
  • रुपये की मजबूती, वैश्विक बाजार कमजोरी से सोना प्रभावित.
  • चांदी भी ₹2,000 गिरकर ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम हुई.
  • आरबीआई प्रयासों से रुपया 96 पैसे मजबूत होकर $95.75.

रुपये में मजबूती और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमत 1,400 रुपये घटकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. वहीं, चांदी की कीमत भी 2,000 रुपये गिरकर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई. पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,28,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. 

सोने को मजबूत रुपये का सहारा

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, HDFC सिक्योरिटीज के जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ''वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत मिलने के कारण सोमवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में नरमी रही. रुपये में मजबूती ने भी कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ाया.'' भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने करेंसी को मजबूती देने के मकसद से इस बीच कई उपाय किए थे. इसके बाद सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96 पैसे मजबूत होकर 95.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. छह महीने से अधिक समय में यह एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी. 

और क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?

गांधी ने कहा कि भौतिक सोने की मांग मिली-जुली रही. कीमतों में तेजी आने के बाद घरेलू बाजार में सोने की खरीदारी सुस्त रही, जबकि चीन में छुट्टियों के कारण कम कारोबार वाले दौर के बाद मांग बढ़ने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 17.36 डॉलर यानी 0.41% गिरकर 4,176.88 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी मामूली गिरावट के साथ 60.66 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.

ब्रोकरेज मंच लेमॉन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा, “कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद वैश्विक बाजारों में सोना गिरकर करीब 4,179 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. अमेरिकी डॉलर सूचकांक 18 महीने के उच्च स्तर के करीब बना रहा, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में और तेजी की संभावना सीमित हो गई.” गर्ग ने कहा कि रूस से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ने की उम्मीदों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और तत्काल आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम हुईं. हालांकि, पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव और क्षेत्रीय समुद्री परिवहन के समक्ष जोखिमों के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहा.

आज कितनी है कीमत?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,49,800 से 1,50,980 रुपये के बीच है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत  लगभग 1,37,300 से 1,38,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है. 

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,810 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का रेट करीब 1,55,317 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,985 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बता दें कि इसमें 3% GST और मेकिंग चार्ज को नहीं जोड़ा गया है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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