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हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस से पहले सोने में आई बड़ी गिरावट, अब जानिए 10 ग्राम 24 कैरेट की कितनी कीमत

धनतेरस से पहले सोने में आई बड़ी गिरावट, अब जानिए 10 ग्राम 24 कैरेट की कितनी कीमत

धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र शुक्रवार के मुकाबले आज सोमवार को सोने की कीमतों में 3000 से ज्यादा की गिरावट आई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 02 Nov 2026 01:18 PM (IST)
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  • धनतेरस पूर्व सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट.
  • 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर ₹2,900-3,300 सस्ता.
  • चांदी ₹10,000 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हुई.
  • वैश्विक महंगाई, ऊंची ब्याज दरों से कीमतें प्रभावित.

अगर आप धनतेरस से पहले सोने-चांदी पर निवेश करने का सोच रहे हैं, तो यह बढ़िया मौका है क्योंकि आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. जहां शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,42,260 से 1,42,410 रुपये के दायरे में थी. वहीं, आज इसकी कीमत गिरकर 1,38,880 से 1,39,520 रुपये के स्तर पर आ गई है. यानी कि इसमें सीधे-सीधे लगभग 2,900 से 3,300 रुपये तक की बड़ी गिरावट आई है.

आज 22 कैरेट वाला सोना भी सस्ता हुआ है. शुक्रवार को इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1,30,410 से 1,30,540 रुपये थी. आज सोमवार को इसकी कीमत 1,27,310 से 1,27,890 रुपये के स्तर पर आ गई है. यानी कि आज प्रति 10 ग्राम की खरीदारी पर ग्राहकों को करीब 2,600 से 3,100 रुपये की बचत होगी.

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चांदी की कीमतों में कितनी आई गिरावट?

आज सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. शुक्रवार को देश के अधिकतर शहरों में चांदी 2,10,000 प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी. जबकि आज सोमवार को इसकी कीमत 2,00,000 रुपये प्रति है. यानी कि कीमतों में 10,000 रुपये की गिरावट आई है. इसी तरह से  आज 10 ग्राम चांदी की कीमत शुक्रवार के 2,100 रुपये के मुकाबले 100 रुपये गिरकर 2,00,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2,000 रुपये रह गई है. 

क्यों गिर रहीं सोने-चांदी की कीमतें?

भू-राजनीतिक तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 111-113 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं. इसके चलते वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की भी चिंता पैदा हो गई है. ऐसे में हो सकता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर ही बरकरार रखें.

जबकि बाजार को दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी. मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब दिसंबर में दरें और बढ़ाए जाने की संभावना 75% तक दिखाई दे रही है.  ब्याज दरें ऊंची होने पर निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड या अन्य साधनों में लगाने लगते हैं. इससे सोने की डिमांड कम होने लगती हैं और कीमतें गिरती जाती हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 01:09 PM (IST)
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