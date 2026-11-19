Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मजबूत डॉलर, बॉन्ड यील्ड से सोने-चांदी में गिरावट.

MCX पर सोना 3%, चांदी 5% से अधिक गिरी.

हाजिर बाजार में चांदी 5,000 रुपये प्रति किलो गिरी.

गिरती कीमतें शादी सीजन में निवेश का बड़ा अवसर.

आज 19 नवंबर को देश में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती, बॉन्ड यील्ड बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों पर सख्त रुख अपनाए जाने की आशंका के चलते निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की है, जिससे सोना-चांदी दबाव में आ गए हैं.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी कुछ ऐसा ही हाल है. यहां आज सोने का वायदा भाव 3% की गिरावट के साथ 1,29,440 से 1,29,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. वहीं, चांदी वायदा भी 5% से ज्यादा टूटकर 1,60,670 से 1,60,775 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

आज कितनी है सोने की कीमत?

भारतीय बाजार में आज 24 कैरेट सोने के बेस रेट में 2,500 से 2,790 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की भारी गिरावट आई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 2,570 प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,30,840 रुपये के स्तर पर आ गया है. वहीं, मुंबई में 24 कैरेट सोना 2,790 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 1,33,260 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी आज 2,350 से 2,550 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.

हालांकि, अलग-अलग शहरों के स्थानीय सर्राफा संघों और रिटेल ज्वेलर्स के बोर्ड रेट्स में 3% GST और लोकल प्रीमियम के साथ कीमतें कुछ अधिक दिखाई दे रही हैं- जैसे कि मुंबई के रिटेल मार्केट में टैक्स सहित 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,36,590 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,120 रुपये है. दिल्ली में प्रति 10 ग्राम 24 और 22 कैरेट सोने की कीमतें क्रमश: 1,36,590 रुपये और 1,25,120 रुपये है.

चांदी में भी बड़ी गिरावट

आज सोने की ही तरह चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है. हाजिर बाजार में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर चांदी का भाव कई प्रमुख शहरों में 1,80,000 के स्तर पर आ गया है, जबकि कुछ रिटेल बेंचमार्क पर यह 1,69,385 से 1,69,545 रुपये प्रति किलो के दायरे में कारोबार कर रही है.

चांदी में आई इस बड़ी गिरावट के कारण गोल्ड-सिल्वर रेशियो 82 के पार (82.26) पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब है कि सोने की तुलना में चांदी अब काफी सस्ती हो गई है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शादी-ब्याह के इस सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में यह गिरावट खरीदारों के लिए निवेश का बड़ा मौका हो सकता है.

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