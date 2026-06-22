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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: सोने ने किया आज कमबैक, पिछले हफ्ते ₹5000 से ज्यादा की थी गिरावट; जानें कितना चढ़ा भाव?

Gold-Silver Rate: सोने ने किया आज कमबैक, पिछले हफ्ते ₹5000 से ज्यादा की थी गिरावट; जानें कितना चढ़ा भाव?

Gold-Silver Rate: पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज सोने-चांदी की कीमतों में हल्की रिकवरी देखी जा रही है. बीते हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 5228 रुपये की भारी गिरावट आई थी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 22 Jun 2026 11:24 AM (IST)
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  • पिछले हफ्ते गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में सुधार दिखा.
  • वायदा बाजार में भी सोना और चांदी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है.
  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेत से पिछले हफ्ते दरें गिरी थीं.
  • कम कीमत पर निवेशकों की खरीदारी से सोने की मांग बढ़ी.

Gold-Silver Rate Today on June 22: पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज 22 जून को सोने-चांदी की कीमतों में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है. GoodReturns के मुताबिक, आज, 24 कैरेट सोने की कीमत 43 रुपये बढ़कर 14,651 रुपये प्रति ग्राम हो गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 40 रुपये बढ़कर 13,430 रुपये प्रति ग्राम हो गई. हालांकि, आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. चांदी की कीमत 250 रुपये प्रति ग्राम पर बनी हुई है, जबकि घरेलू बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये है.

वायदा बाजारों में भी चढ़ी कीमत

आज MCX (मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज) पर अगस्त फ्यूचर्स वाले गोल्ड की कीमत मजबूती के साथ प्रति 10 ग्राम 1,48,040 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, MCX सिल्वर जुलाई फ्यूचर्स लगभग 1.13% की मजबूती के साथ 2,36,490 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है. 

महानगरों में आज सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)

शहर  24 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट सोने की कीमत चांदी की कीमत
दिल्ली 1,46,660 रुपये 1,34,450 रुपये 2,50,000 रुपये
मुंबई 1,46,510 रुपये 1,34,300 रुपये 2,50,000 रुपये
कोलकाता  1,46,510 रुपये 1,34,300 रुपये 2,50,000 रुपये
चेन्नई 1,48,360 रुपये 1,35,990 रुपये 2,50,000 रुपये

पिछले हफ्ते कितनी आई थी गिरावट?

पिछले हफ्ते देश के खुदरा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 5228 रुपये की गिरावट आई थी. वहीं, पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन 19 जून को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 2750 रुपये तक की गिरावट आई थी.

इस दौरान चांदी की भी कीमत में बड़ी गिरावट आई थी, जो प्रति किलो 10609 रुपये से 12000  रुपये तक थी. दरअसल, अमेरिकी फेड रिजर्व के ब्याज दरों में जल्दी कमी नहीं करने के संकेत से सोने-चांदी की कीमतों में यह गिरावट आई थी. ब्याज दरें जब ऊंची रहती हैं, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बैंक या सरकारी बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं क्योंकि यहां बिना किसी जोखिम के ब्याज मिलता रहता है. 

फिर आज कैसे बढ़ गई कीमत?

पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद सोना अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था. ऐसे में भविष्य में मुनाफे का ख्याल रखते हुए निवेशकों ने निचले स्तरों पर इसकी खरीदारी करनी शुरू कर दी. मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी, तो दाम अपने आप फिर से चढ़ने शुरू हो गए. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 11:16 AM (IST)
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