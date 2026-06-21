हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rate: हफ्ते भर 5000 रुपये से अधिक घटा सोने का रेट, चांदी भी 20000 रुपये सस्ती; जानें आज कीमत

Gold-Silver Rate: हफ्ते भर 5000 रुपये से अधिक घटा सोने का रेट, चांदी भी 20000 रुपये सस्ती; जानें आज कीमत

Gold-Silver Price: देश भर में सोने-चांदी की कीमतें भले ही आज स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते इनकी कीमतों में ऐतिहासिक स्तर पर बड़ी गिरावट आई है. सोना हफ्ते भर में 5000 रुपये सस्ता हुआ है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह गिरावट ग्राहकों और निवेशकों के लिए अच्छा अवसर बनी.

Gold-Silver Rate Today on June 21: आज रविवार (21 जून, 2026) को वायदा बाजार (MCX) बंद होने के चलते देश में सोने और चांदी के रेट स्थिर बने हुए हैं. बता दें कि सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) दोनों शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं इसलिए शुक्रवार शाम तक जिस रेट पर क्लोजिंग होती है, वही रविवार का भी चलता है. 

शहरवार आज सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम के आधार पर)

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट
दिल्ली 1,09,230 रुपये 1,34,050 रुपये 1,09,710 रुपये
मुंबई 1,46,080 रुपये 1,33,900 रुपये 1,09,560 रुपये
कोलकाता 1,46,080 रुपये 1,33,900 रुपये 1,09,560 रुपये
चेन्नई 1,48,370 रुपये 1,36,000 रुपये 1,13,370 रुपये

चांदी की कीमत

सोने की ही तरह आज देश में चांदी की कीमतें भी स्थिर हैं. आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपये है. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2550 रुपये और 1 किलोग्राम की कीमत 2,55,000 रुपये है.  

कीमतों में आई भारी गिरावट

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहा क्योंकि इस हफ्ते सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक स्तर पर बड़ी गिरावट देखी गई. अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ है और ग्लोबल मार्केट की स्थिति भी बदली है. नतीजतन, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद इस हफ्ते सोने की भारी बिकवाली हुई. इससे पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में स्पॉट गोल्ड की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 5,228 रुपये की कमी आई है. यह गिरावट उन ग्राहकों और निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है, जो शादियों के सीजन के मद्देनजर आने वाले समय में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं. 

चांदी भी हुई क्रैश

सोने के साथ-साथ इस हफ्ते चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है. महज पांच ट्रेडिंग सेशन में इसकी कीमत में प्रति किलोग्राम 20,092 रुपये की कमी आई है. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में सोने-चांदी ने ऑल-टाइम हाई बनाया था. अब वैश्विक तनाव कम होने और सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन एसेट्स) के तौर पर इनकी मांग घटने के कारण बड़ी कंपनियों और फंड हाउसेज ने इस ऊंचे स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग (मुनाफावसूली) करनी शुरू कर दी. इससे कीमतों में भारी गिरावट आई है. 

ये भी पढ़ें:

EPFO के 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 8.25% ब्याज दर पर लगी मुहर, जानें कब से खाते में आएगा पैसा? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Silver Rate Silver Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold-Silver Rate: हफ्ते भर 5000 रुपये से अधिक घटा सोने का रेट, चांदी भी 20000 रुपये सस्ती; जानें आज कीमत
हफ्ते भर 5000 रुपये से अधिक घटा सोने का रेट, चांदी भी 20000 रुपये सस्ती; जानें आज कीमत
बिजनेस
Bank Holiday Next Week: सरकारी हो या प्राइवेट... अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 22-28 जून के बीच की छुट्टियां
सरकारी हो या प्राइवेट... अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 22-28 जून के बीच की छुट्टियां
बिजनेस
LPG Rate Today: कब तक कम होंगे बढ़े हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम? जानें आज दिल्ली से मुंबई तक का रेट
कब तक कम होंगे बढ़े हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम? जानें आज दिल्ली से मुंबई तक का रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: दाम बढ़े हैं या कल जितने ही हैं? जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा रेट
दाम बढ़े हैं या कल जितने ही हैं? जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
बिहार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
बिहार: 'तेज प्रताप यादव जितने डर से...', पूर्व मंत्री के बयान पर आकाश यादव का पलटवार
क्रिकेट
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
शिक्षा
राजस्थान की नौकरियों की रीढ़ है RPSC, जानिए इसकी स्थापना की कहानी
राजस्थान की नौकरियों की रीढ़ है RPSC, जानिए इसकी स्थापना की कहानी
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
ABP NEWS
मुंबई में शिल्पा का योग संदेश सुनिया
मुंबई में शिल्पा का योग संदेश सुनिया
Embed widget