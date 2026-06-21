हफ्ते भर 5000 रुपये से अधिक घटा सोने का रेट, चांदी भी 20000 रुपये सस्ती; जानें आज कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह गिरावट ग्राहकों और निवेशकों के लिए अच्छा अवसर बनी.

Gold-Silver Rate Today on June 21: आज रविवार (21 जून, 2026) को वायदा बाजार (MCX) बंद होने के चलते देश में सोने और चांदी के रेट स्थिर बने हुए हैं. बता दें कि सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) दोनों शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं इसलिए शुक्रवार शाम तक जिस रेट पर क्लोजिंग होती है, वही रविवार का भी चलता है.

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट दिल्ली 1,09,230 रुपये 1,34,050 रुपये 1,09,710 रुपये मुंबई 1,46,080 रुपये 1,33,900 रुपये 1,09,560 रुपये कोलकाता 1,46,080 रुपये 1,33,900 रुपये 1,09,560 रुपये चेन्नई 1,48,370 रुपये 1,36,000 रुपये 1,13,370 रुपये

चांदी की कीमत

सोने की ही तरह आज देश में चांदी की कीमतें भी स्थिर हैं. आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपये है. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2550 रुपये और 1 किलोग्राम की कीमत 2,55,000 रुपये है.

कीमतों में आई भारी गिरावट

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहा क्योंकि इस हफ्ते सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक स्तर पर बड़ी गिरावट देखी गई. अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ है और ग्लोबल मार्केट की स्थिति भी बदली है. नतीजतन, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद इस हफ्ते सोने की भारी बिकवाली हुई. इससे पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में स्पॉट गोल्ड की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 5,228 रुपये की कमी आई है. यह गिरावट उन ग्राहकों और निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है, जो शादियों के सीजन के मद्देनजर आने वाले समय में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं.

चांदी भी हुई क्रैश

सोने के साथ-साथ इस हफ्ते चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है. महज पांच ट्रेडिंग सेशन में इसकी कीमत में प्रति किलोग्राम 20,092 रुपये की कमी आई है. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में सोने-चांदी ने ऑल-टाइम हाई बनाया था. अब वैश्विक तनाव कम होने और सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन एसेट्स) के तौर पर इनकी मांग घटने के कारण बड़ी कंपनियों और फंड हाउसेज ने इस ऊंचे स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग (मुनाफावसूली) करनी शुरू कर दी. इससे कीमतों में भारी गिरावट आई है.

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