सोने के दाम घटे, चांदी भी हुई सस्ती; रक्षाबंधन पर चेक करें लेटेस्ट रेट

आज 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर आप चाहें तो अपनी बहनों को सोने की रिंग या पेंडेंट या चांदी के बने गहने गिफ्ट में दे सकते हैं क्योंकि आज दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है. भारत में आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत भाव 16,297 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,62,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि गहनों के लिए सबसे पसंदीदा माने जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 14,939 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,49,390 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

भारत के प्रमुख शहरों में आज 10 ग्राम सोने का रेट

शहर 24 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट सोने की कीमत दिल्ली 1,63,130 1,49,540 मुंबई 1,63,130 1,49,540 बेंगलुरु 1,63,130 1,49,540 चेन्नई 1,63,130 1,49,540 अहमदाबाद 1,63,030 1,49,445 नोएडा 1,63,130 1,49,550

सोने का वायदा भाव

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कमजोर हाजिर मांग के बीच वायदा कारोबार में गुरुवार को सोने की कीमत 1,59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर लगभग स्थिर रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अक्टूबर माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 13 रुपये अथवा 0.01% की गिरावट के साथ 1,59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी लगभग स्थिर रहा. इसमें 9,291 लॉट का कारोबार हुआ.

सत्र की शुरुआत में, सोना वायदा की कीमत पिछले बंद भाव 1,59,663 रुपये से 2,971 रुपये गिरकर 1,56,692 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर तक आ गया है. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.23% की तेजी के साथ 4,601.64 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

आज चांदी की कीमत

28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भारतीय सराफा बाजार में चांदी की औसत कीमत 2,60,000 से 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में बनी हुई है. गुडरिर्टन्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 259.90 रुपये है, जबकि कल इसकी कीमत 260 रुपये थी. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,599 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 25,990 और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,59,900 रुपये है.

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