ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस से 3 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 2 लाख के नीचे, जानें आज का रेट

धनतेरस से 3 दिन पहले महंगा हुआ सोना, चांदी 2 लाख के नीचे, जानें आज का रेट

आज सुबह- सुबह सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला है. सोना महंगा हुआ तो चांदी के दाम गिरे हैं. यहां से आप गोल्ड और सिल्वर दोनों का ही ताजा रेट चेक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Nov 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली से पहले अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के भाव जानना आपके लिए जरूरी है. अक्टूबर में बड़ी गिरावट देखने के बाद सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई है. आज यानी मंगलवार, 3 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 500 रुपए बढ़ गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 460 रुपए महंगा हो गया है. दूसरी ओर चांदी की कीमत में मामूली नरमी देखने को मिली है.

त्योहारों के मौसम में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ने से बाजार में इनकी कीमतों पर असर पड़ रहा है. हालांकि, अक्टूबर में आई बड़ी गिरावट के बाद अभी भी सोने और चांदी भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. यहां से आप सोना और चांदी का आज का ताजा भाव जान सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
दीवाली से पहले जा सकती है नौकरी, इस कंपनी ने बना लिया छंटनी का प्लान
दीवाली से पहले जा सकती है नौकरी, इस कंपनी ने बना लिया छंटनी का प्लान
बिजनेस
इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल, IRDAI ने फीस को लेकर बदले सभी नियम
इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल, IRDAI ने फीस को लेकर बदले सभी नियम
बिजनेस
हमें रिफंड चाहिए बस... PNB फ्रॉड केस में फूटा ग्राहकों का गुस्सा, जानें कब तक मिलेंगे पैसे
हमें रिफंड चाहिए बस... PNB फ्रॉड केस में फूटा ग्राहकों का गुस्सा, जानें कब तक मिलेंगे पैसे
बिजनेस
10, 20 और 50 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, हुई किल्लत? RBI ने क्या बताया
10, 20 और 50 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, हुई किल्लत? RBI ने क्या बताया

आज सोने का भाव कितना है?
दिल्ली में मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर 1,39,520 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. एक दिन पहले यानी सोमवार को इसका भाव 1,39,020 रुपए था.

इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत में 460 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. अब इसका भाव 1,27,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है. बता दें कि 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल गहने बनाने में किया जाता है. 

आज चांदी कितनी महंगी या सस्ती हुई?
सोने के उलट चांदी की कीमत में मंगलवार को हल्की गिरावट आई है. आज चांदी का भाव 100 रुपए घटकर 1,99,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है. सोमवार को एक किलो चांदी की कीमत 2 लाख रुपए थी.

चांदी का वजन चांदी का रेट
1 ग्राम 199.90 रुपए
10 ग्राम 1999 रुपए
100 ग्राम  19990 रुपए
1 किलोग्राम 1,99,900 रुपए

अक्टूबर में क्या था रेट? 
अक्टूबर का महीना सोने और चांदी के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. आखिरी दिनों में तो सोना- चांदी, दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली थी. 24 कैरेट सोना 30 अक्टूबर को 1,44,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो फिर 2 नवंबर को घटकर 1,39,020 रुपए पर आ गया. इसके बाद 3 नवंबर को इसमें 500 रुपए की तेजी आई है.

चांदी भी अक्टूबर के आखिरी दिनों में लगातार गिरता रहा. 28 अक्टूबर को दिल्ली में चांदी का भाव करीब 2.20 लाख रुपए प्रति किलो था, जो 2 नवंबर तक घटकर 2 लाख रुपए पर आ गया. आज, मंगलवार को इसमें 100 रुपए की और कमी आई.

कीमत में क्यों हो रहा है उतार-चढ़ाव?
सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ भारत में होने वाली खरीदारी से तय नहीं होतीं है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति, कच्चे तेल के भाव और निवेशकों की खरीद-बिक्री का भी असर पड़ता है.

फिर दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर गहने की खरीदारी बढ़ जाती है. इससे घरेलू बाजार में सोने की मांग बढ़ी जाती है. वहीं, रुपए में कमजोरी आने पर विदेश से सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिसका असर भारतीय बाजार की कीमतों पर भी दिख सकता है.

इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल, IRDAI ने फीस को लेकर बदले सभी नियम

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दीवाली से पहले जा सकती है नौकरी, इस कंपनी ने बना लिया छंटनी का प्लान
दीवाली से पहले जा सकती है नौकरी, इस कंपनी ने बना लिया छंटनी का प्लान
बिजनेस
इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल, IRDAI ने फीस को लेकर बदले सभी नियम
इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल, IRDAI ने फीस को लेकर बदले सभी नियम
बिजनेस
हमें रिफंड चाहिए बस... PNB फ्रॉड केस में फूटा ग्राहकों का गुस्सा, जानें कब तक मिलेंगे पैसे
हमें रिफंड चाहिए बस... PNB फ्रॉड केस में फूटा ग्राहकों का गुस्सा, जानें कब तक मिलेंगे पैसे
बिजनेस
10, 20 और 50 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, हुई किल्लत? RBI ने क्या बताया
10, 20 और 50 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, हुई किल्लत? RBI ने क्या बताया
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा एक्यूआई
दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा AQI
इंडिया
AQI Today: देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
विश्व
'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'
'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'
बिहार
नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला
नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget