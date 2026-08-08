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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगा हुआ सोना और सस्ती हुई चांदी, जानें प्रति 10 ग्राम दोनों की आज ताजा कीमत

महंगा हुआ सोना और सस्ती हुई चांदी, जानें प्रति 10 ग्राम दोनों की आज ताजा कीमत

Gold-Silver Rate: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है. सोना कल के मुकाबले महंगा हुआ है. मध्य-पूर्व में तनाव के साथ अब Russian Sanctions Bill का अमेरिकी सीनेट में पास होना इसकी वजह हो सकती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Aug 2026 10:11 AM (IST)
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  • चांदी की कीमतें प्रति किलो 5,100 रुपये तक लुढ़कीं.

Gold-Silver Rate Today August 8, 2026: आज सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. हालांकि, कीमतों में यह तेजी मामूली है. 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना कल के मुकाबले सिर्फ 10 रुपया महंगा हुआ है. कल 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,49,890 रुपये थी. वहीं आज इसकी कीमत 1,49,900 रुपये है. 

22 और 18 कैरेट की कितनी बढ़ी कीमत?

24 कैरेट की ही तरह 22 और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत में भी कल के मुकाबले तेजी आई है. कल 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,400 रुपये थी, जो आज 10 रुपये बढ़कर 1,37,410 रुपये हो गई है. इसी तरह से 18 कैरेट वाले सोने की कीमत कल प्रति 10 ग्राम 1,12,420 रुपये थी. यह भी आज 10 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,12,430 रुपये पर पहुंच गई है. 

शहरवार सोने की कीमतें

  • मुंबई कोलकाता, हैदराबाद, केरल, पुणे में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,49,900 रुपये है और 22 कैरेट की कीमत 1,37,410 रुपये है.
  • चेन्नई में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम क्रमश: 1,49,999 रुपये और 1,37,490 रुपये है.
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,50,050 रुपये है और 22 कैरेट की कीमत 1,37,560 रुपये है.

क्यों आज महंगा हुआ सोना?

ईरान और अमेरिका में जंग के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव का डर तो पहले से ही था. ऊपर से अमेरिकी सीनेट में Russian Sanctions Bill भी बहुमत से पास हो गया है. इससे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों में 100% तक का भारी टैरिफ लगाने का प्रावधान है. लिस्ट में चीन, भारत जैसे और भी देश है. इससे अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका फिर से बढ़ गई है. इस डर से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की भारी खरीदारी फिर से शुरू कर दी है. 

चांदी की फीकी पड़ी चमक

चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बड़ी गिरावट देखी जा रही है. 1 किलो चांदी की कीमत कल 2,45,000 रुपये थी, जो आज 5,100 रुपये घटकर 2,39,900 रुपये पर आ गई है. इस हिसाब से आज 100 ग्राम चांदी की कीमत कल के मुकाबले 510 रुपये कम होकर 23,990 पर आ गई है. इसी तरह से 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2,399 रुपये है. इसमें 51 रुपये की गिरावट आई है. प्रति ग्राम आज चांदी की कीमत में 5.10 रुपये की गिरावट आई है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 10:11 AM (IST)
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