Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, 6 दिन की गिरावट थमी, 3400 महंगा हुआ गोल्ड

सोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, 6 दिन की गिरावट थमी, 3400 महंगा हुआ गोल्ड

आज सोना और चांदी, दोनों ने ही बड़ी लंबी छलांग मारी है. यहां से आप इन दोनों के ही ताजे रेट चेक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

आज 4 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है. लगातार छह कारोबारी दिनों से जारी सोने की गिरावट का सिलसिला आखिरकार थम गया. राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 3400 रुपए की बढ़त के साथ 1,59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी भी 5,000 रुपए महंगी होकर 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

सोने ने कितनी मारी छलांग?
बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 1,56,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था. शुक्रवार को इसमें 3,400 रुपए की तेजी आई और कीमत बढ़कर 1,59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. 

FSSAI का नया नियम, स्कूल के 50 मीटर तक नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स

चांदी कितना महंगा हुआ?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी आई. चांदी का भाव 5,000 रुपए बढ़कर 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया. इससे पहले गुरुवार के दिन चांदी 2,35,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

बता दें कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड हाल के ऊंचे स्तर से नीचे आने के कारण सोने और चांदी में सुधार देखने को मिला है. इसके अलावा नए भू-राजनीतिक तनावों के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर कीमती धातुओं की मांग भी बनी हुई है. 

अंतरराष्ट्रीय बाजार के क्या हैं हालात?

वैश्विक बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही. हाजिर सोने की कीमत 55.76 डॉलर यानी 1.27 प्रतिशत बढ़कर 4,443.93 डॉलर प्रति औंस हो गई. वहीं, चांदी की कीमत करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 65.77 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई.

50000 लोगों को नौकरी से निकालेगी ये बड़ी कार कंपनी, बड़े प्लांट होंगे बंद

अमेरिकी मौद्रिक नीति का भी असर

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि सोने में आया यह सुधार अमेरिकी मौद्रिक नीति को लेकर बाजार की उम्मीदों में बदलाव के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दिखाता है. ब्याज दरों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में होने वाले बदलाव का असर अक्सर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
FSSAI का नया नियम, स्कूल के 50 मीटर तक नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स
FSSAI का नया नियम, स्कूल के 50 मीटर तक नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स
बिजनेस
50000 लोगों को नौकरी से निकालेगी ये बड़ी कार कंपनी, बड़े प्लांट होंगे बंद
50000 लोगों को नौकरी से निकालेगी ये बड़ी कार कंपनी, बड़े प्लांट होंगे बंद
बिजनेस
SBI की UPI सर्विस आज रहेगी बंद, जानें कितनी देर नहीं कर पाएंगे लेनदेन
SBI की UPI सर्विस आज रहेगी बंद, जानें कितनी देर नहीं कर पाएंगे लेनदेन
बिजनेस
Chairman’s Club की रसोई सील, 40 किलो एक्सपायरी मिर्च और कॉकरोच मिले
Chairman’s Club की रसोई सील, 40 किलो एक्सपायरी मिर्च और कॉकरोच मिले
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ, जानिए कब-कहां देखें लाइव
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget