सोने-चांदी के भाव में जोरदार उछाल, 6 दिन की गिरावट थमी, 3400 महंगा हुआ गोल्ड

आज 4 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है. लगातार छह कारोबारी दिनों से जारी सोने की गिरावट का सिलसिला आखिरकार थम गया. राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 3400 रुपए की बढ़त के साथ 1,59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी भी 5,000 रुपए महंगी होकर 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

सोने ने कितनी मारी छलांग?

बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 1,56,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था. शुक्रवार को इसमें 3,400 रुपए की तेजी आई और कीमत बढ़कर 1,59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई.

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चांदी कितना महंगा हुआ?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी आई. चांदी का भाव 5,000 रुपए बढ़कर 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया. इससे पहले गुरुवार के दिन चांदी 2,35,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

बता दें कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड हाल के ऊंचे स्तर से नीचे आने के कारण सोने और चांदी में सुधार देखने को मिला है. इसके अलावा नए भू-राजनीतिक तनावों के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर कीमती धातुओं की मांग भी बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार के क्या हैं हालात?

वैश्विक बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही. हाजिर सोने की कीमत 55.76 डॉलर यानी 1.27 प्रतिशत बढ़कर 4,443.93 डॉलर प्रति औंस हो गई. वहीं, चांदी की कीमत करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 65.77 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई.

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अमेरिकी मौद्रिक नीति का भी असर

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि सोने में आया यह सुधार अमेरिकी मौद्रिक नीति को लेकर बाजार की उम्मीदों में बदलाव के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दिखाता है. ब्याज दरों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में होने वाले बदलाव का असर अक्सर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है.