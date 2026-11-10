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हिंदी न्यूज़बिजनेसगोवर्धन पूजा पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें अपने शहर का ताजा रेट

गोवर्धन पूजा पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें अपने शहर का ताजा रेट

गोवर्धन पूजा के दिन सोने और चांदी के भाव में कितना बदलाव आया है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां 24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव के साथ- साथ चांदी का भी ताजा रेट बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे है तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का ही ताजा भाव पता कर लेना चाहिए. इन दिनों वैसे भी सोने- चांदी के रेट में काफी बदलाव आ रहे हैं. 10 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है. आज MCX पर सोने और चांदी, दोनों के भाव में हल्की गिरावट थी. 

आज 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली में 1,44,750 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का खुदरा भाव गुडरिटर्न्स के मुताबिक देश के कई शहरों में 2,05,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है. आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, नोएडा और दूसरे शहरों में आज सोना-चांदी किस भाव पर मिल रहा है.

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आज कितना है सोने का भाव?
10 नवंबर की सुबह MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 60 रुपए की गिरावट के साथ 1,43,106 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है. पिछले कारोबारी सत्र में ये 1,43,166 रुपए पर बंद हुआ था. वहीं, बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,640 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

खुदरा बाजार में गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,750 रुपए, 22 कैरेट का 1,32,700 रुपए और 18 कैरेट का 1,08,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

शहर अनुसार, सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 144750 रुपए
मुंबई 144600 रुपए
कोलकाता 144600 रुपए
चेन्नई 143560 रुपए
पटना 144650 रुपए
लखनऊ 144750 रुपए
मेरठ 144750 रुपए
अयोध्या 144750 रुपए
कानपुर 144750 रुपए
गोरखपुर 144750 रुपए
वाराणसी 144750 रुपए
आगरा 144750 रुपए
गाजियाबाद 144750 रुपए
नोएडा 144750 रुपए
गुरुग्राम 144750 रुपए
चंडीगढ़ 144750 रुपए
जयपुर 144750 रुपए
लुधियाना 144750 रुपए
गुवाहाटी 144600 रुपए

आज चांदी कितनी सस्ती हुई?
सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव जारी है. मंगलवार सुबह MCX पर चांदी का भाव 112 रुपए यानी करीब 0.06 फीसदी गिरकर 1,87,015 रुपए प्रति किलो पर है. पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,87,127 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी.

वहीं, बुलियंस के मुताबिक चांदी का भाव 1,88,110 रुपए प्रति किलो है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 53.09 डॉलर प्रति औंस थी. 

शहर अनुसार, चांदी का भाव-

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,05,000 रुपए
मुंबई 2,05,000 रुपए
कोलकाता 2,05,000 रुपए
चेन्नई 2,05,000 रुपए
पटना 2,05,000 रुपए
लखनऊ 2,05,000 रुपए
कानपुर 2,05,000 रुपए
गोरखपुर 2,05,000 रुपए
वाराणसी 2,05,000 रुपए
गाजियाबाद 2,05,000 रुपए
नोएडा 2,05,000 रुपए
गुरुग्राम 2,05,000 रुपए
चंडीगढ़ 2,05,000 रुपए
जयपुर 2,05,000 रुपए
लुधियाना 2,05,000 रुपए
गुवाहाटी 2,05,000 रुपए

इन बातों का रखें ध्यान-
सोने और चांदी के भाव अलग-अलग बाजारों और स्रोतों में अलग हो सकते हैं. MCX पर दिखने वाला भाव कारोबार का होता है, जबकि ज्वेलरी की दुकान पर खुदरा कीमत अलग हो सकती है. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST भी देना पड़ता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ज्वेलर से ताजा रेट जरूर पता कर लें. सोने के गहने लेते समय हॉलमार्क और HUID नंबर भी जांचें. इससे आपको सोने की शुद्धता की जानकारी मिलती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 10 Nov 2026 08:14 AM (IST)
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