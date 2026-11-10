गोवर्धन पूजा पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें अपने शहर का ताजा रेट

गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे है तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का ही ताजा भाव पता कर लेना चाहिए. इन दिनों वैसे भी सोने- चांदी के रेट में काफी बदलाव आ रहे हैं. 10 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है. आज MCX पर सोने और चांदी, दोनों के भाव में हल्की गिरावट थी.

आज 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली में 1,44,750 रुपए प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का खुदरा भाव गुडरिटर्न्स के मुताबिक देश के कई शहरों में 2,05,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है. आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, नोएडा और दूसरे शहरों में आज सोना-चांदी किस भाव पर मिल रहा है.

आज कितना है सोने का भाव?

10 नवंबर की सुबह MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 60 रुपए की गिरावट के साथ 1,43,106 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है. पिछले कारोबारी सत्र में ये 1,43,166 रुपए पर बंद हुआ था. वहीं, बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,640 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.

खुदरा बाजार में गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,750 रुपए, 22 कैरेट का 1,32,700 रुपए और 18 कैरेट का 1,08,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

शहर अनुसार, सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 144750 रुपए मुंबई 144600 रुपए कोलकाता 144600 रुपए चेन्नई 143560 रुपए पटना 144650 रुपए लखनऊ 144750 रुपए मेरठ 144750 रुपए अयोध्या 144750 रुपए कानपुर 144750 रुपए गोरखपुर 144750 रुपए वाराणसी 144750 रुपए आगरा 144750 रुपए गाजियाबाद 144750 रुपए नोएडा 144750 रुपए गुरुग्राम 144750 रुपए चंडीगढ़ 144750 रुपए जयपुर 144750 रुपए लुधियाना 144750 रुपए गुवाहाटी 144600 रुपए

आज चांदी कितनी सस्ती हुई?

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव जारी है. मंगलवार सुबह MCX पर चांदी का भाव 112 रुपए यानी करीब 0.06 फीसदी गिरकर 1,87,015 रुपए प्रति किलो पर है. पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,87,127 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी.

वहीं, बुलियंस के मुताबिक चांदी का भाव 1,88,110 रुपए प्रति किलो है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 53.09 डॉलर प्रति औंस थी.

शहर अनुसार, चांदी का भाव-

इन बातों का रखें ध्यान-

सोने और चांदी के भाव अलग-अलग बाजारों और स्रोतों में अलग हो सकते हैं. MCX पर दिखने वाला भाव कारोबार का होता है, जबकि ज्वेलरी की दुकान पर खुदरा कीमत अलग हो सकती है. गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST भी देना पड़ता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ज्वेलर से ताजा रेट जरूर पता कर लें. सोने के गहने लेते समय हॉलमार्क और HUID नंबर भी जांचें. इससे आपको सोने की शुद्धता की जानकारी मिलती है.

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