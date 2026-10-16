Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब जाकर महंगा हुआ सोना, जानें आज 10 ग्राम का कितना बढ़ा रेट?

अब जाकर महंगा हुआ सोना, जानें आज 10 ग्राम का कितना बढ़ा रेट?

सोने और चांदी की कीमतों में आज लंबे समय बाद सुधार देखा जा रहा है. आज दोनों की ही कीमतें बढ़ी हैं, जबकि इससे पहले लगातार 4 दिनों तक सोने-चांदी के रेट लगातार गिर रहे थे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Oct 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चार दिन बाद सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आई.
  • 24 कैरेट सोना ₹1,350-₹1,720 प्रति 10 ग्राम महंगा.
  • चांदी की कीमतों में सुधार, वैश्विक बाजार में तेजी.
  • अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से सोने की मांग बढ़ी.

आज लगातार चार दिन बाद सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. पिछले 4 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 39,800 प्रति 100 ग्राम (लगभग 3,980 प्रति 10 ग्राम) तक की बड़ी गिरावट आ चुकी थी, जिस पर अब जाकर ब्रेक लगा है. 4 दिनों की भारी गिरावट के बाद आज चांदी की स्थिति भी सुधरी है. ग्लोबल मार्केट में आज स्पॉट सिल्वर की कीमत 57 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई, जिससे घरेलू बाजार में कीमत को सहारा मिला. 

आज कितनी है सोने की कीमत?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,47,440 से 1,47,810 रुपये के बीच है, जबकि कल इसकी कीमत 1,46,090 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी कि कल के मुकाबले सोना आज 1,350 रुपये से 1,720 रुपये तक महंगा हुआ है. 

22 और 18 कैरेट की कितनी बढ़ी कीमत?

24 कैरेट की ही तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी तेजी आई है. जहां कल 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,33,800 से 1,34,200 रुपये के बीच थी. वहीं, आज इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1,35,150 से 1,35,590 रुपये के बीच पहुंच गई है. यानी कि कीमतों में 1,350 से 1,390 रुपये तक की तेजी आई है. 

18 कैरेट का सोना भी आज प्रति 10 ग्राम 1,100 से 1,120 रुपये तक महंगा हुआ है. कल इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1,09,480 से 1,09,600 रुपये के बीच थी और आज कीमत प्रति 10 ग्राम 1,10,580 से 1,10,720 रुपये के बीच है.

आज क्यों महंगा हुआ सोना?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. सीएनएन की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से हमला करने का नया प्लान बनाया है. भविष्य में होने वाले संभावित हमलों के लिए एक ऐसे बम के इस्तेमाल की बात की जा रही है, जिसे 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' कहा जाता है. बम का नाम GBU-43/B मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट (MOAB) है.

यह अमेरिका के पास मौजूद बसे बड़े गैर-परमाणु बमों में से एक है. यानी कि यह परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन इसके विस्फोट से भारी तबाही मच सकती है. वहीं, ईरान ने भी अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है. इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है. नतीजतन, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग को फिर से बढ़ावा मिल रहा है.

चांदी की कितनी है कीमत?

आज चांदी की कीमत 2,11,290 से 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बना हुआ है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में आज चांदी की कीमत 2,46,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, मुंबई में कीमत 2,10,194 रुपये, कोलकाता में 2,11,980 रुपये, चेन्नई में 2,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है. 

ये भी पढ़ें:

Diwali Bonus 2026 LIVE News: दीवाली से पहले सरकार ने बोनस का किया ऐलान, जानें कौन होंगे हकदार?

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Silver Rate Today Gold--Silver Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
देश में इस दीवाली 20% तक महंगे मिलेंगे पटाखे, क्यों बढ़ गए दाम?
देश में इस दीवाली 20% तक महंगे मिलेंगे पटाखे, क्यों बढ़ गए दाम?
बिजनेस
Diwali Bonus 2026: दीवाली से पहले सरकार ने बोनस का किया ऐलान, जानें कौन होंगे हकदार?
दीवाली से पहले सरकार ने बोनस का किया ऐलान, जानें कौन होंगे हकदार?
बिजनेस
अलर्ट! अगले महीने बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कितनी है कीमत?
अलर्ट! अगले महीने बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कितनी है कीमत?
बिजनेस
IRDAI ने मांगे बीमा सुधारों पर सुझाव, कहा- एजेंटों की नौकरी पर नहीं आएगी आंच
IRDAI ने मांगे बीमा सुधारों पर सुझाव, कहा- एजेंटों की नौकरी पर नहीं आएगी आंच
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
दिल्ली NCR
यमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी
यमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी
इंडिया
अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'
अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'
क्रिकेट
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
बिहार
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
ट्रेंडिंग
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget