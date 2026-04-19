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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Rates Today: अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की चमक बरकरार! दाम गिरे या बढ़े? चेक करें आज के रेट

Gold-Silver Rates Today: अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की चमक बरकरार! दाम गिरे या बढ़े? चेक करें आज के रेट

Gold Silver Price Today: अक्षय तृतीया के मौके पर सोने-चांदी के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा. सोना अभी भी 1.5 लाख के ऊपर बना हुआ है. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा रेट.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 19 Apr 2026 10:35 AM (IST)
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Gold Silver Price Today Live: आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसे में बाजार में हलचल तो है, लेकिन रविवार 19 अप्रैल को सोने की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है. 

हालांकि, सोना अभी भी 1.5 लाख रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. खासकर ऐसे समय में जब त्योहार के कारण खरीदारी बढ़ने की उम्मीद रहती है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोना-चांदी का रेट क्या चल रहा है?

एक सप्ताह इतना उछला सोना-चांदी 

बीते हफ्ते की तुलना करें तो सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है. 17 अप्रैल को MCX पर सोना 1,54,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,58,079 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था.

वहीं इससे एक सप्ताह पहले 10 अप्रैल को सोने का भाव 1,52,690 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,43,300 रुपये प्रति किलोग्राम था. इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में सोने में करीब 1,690 रुपये और चांदी में 14,779 रुपये का तेजी देखने को मिली है. 

चांदी की कीमत

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,750 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 27,500 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपये चल रही है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,930 रुपए
22 कैरेट - 1,42,950 रुपए
18 कैरेट - 1,16,990 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,780 रुपए
22 कैरेट - 1,42,800 रुपए
18 कैरेट - 1,16,840 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,660 रुपए
22 कैरेट - 1,43,600 रुपए
18 कैरेट - 1,19,800 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,780 रुपए
22 कैरेट - 1,42,800 रुपए
18 कैरेट - 1,16,840 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,830 रुपए
22 कैरेट - 1,42,850 रुपए
18 कैरेट - 1,16,890 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,930 रुपए
22 कैरेट - 1,42,950 रुपए
18 कैरेट - 1,16,990 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,830 रुपए
22 कैरेट - 1,42,850 रुपए
18 कैरेट - 1,16,890 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,55,780 रुपए
22 कैरेट - 1,42,800 रुपए
18 कैरेट - 1,16,840 रुपए


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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Akshay Tritiya Siver
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