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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज करवाचौथ के दिन महंगा हुआ सोना, चांदी के भी बढ़े दाम; चेक करें लेटेस्ट रेट

आज करवाचौथ के दिन महंगा हुआ सोना, चांदी के भी बढ़े दाम; चेक करें लेटेस्ट रेट

आज करवा चौथ के माैके पर सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी जा रही है. दरअसल, त्योहारों से पहले ग्राहकों की खरीदारी के कारण हाजिर मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे कीमतें चढ़ रही हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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  • फेडरल रिजर्व ने दरें स्थिर रखीं, वैश्विक स्तर पर सोना-चांदी चमके.
  • भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई अनुमानों से कीमतें प्रभावित हुईं.
  • घरेलू बाजार में 24, 22 कैरेट सोने के दाम मामूली रूप से बढ़े.
  • चांदी ₹2.20 लाख/किलो रही, निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है.

गुरुवार, 29 अक्टूबर को शुरुआती वैश्विक कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई. कीमतों में यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसलों और  महंगाई को लेकर निवेशकों के अनुमान और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के घटनाक्रमों के बीच आया. 

ताजा आंकड़ों के अनुसार, COMEX पर सोने का वायदा भाव 0.55% चढ़कर 4,073.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी के वायदा भाव 0.99% बढ़कर 54.195 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए. फेड के नीतिगत फैसले से पहले बुधवार (28 अक्टूबर) को इन दोनों कीमती धातुओं पर दबाव देखा गया था.

आज कितनी है सोने की कीमत?

देश के घरेलू बाजारों में आज सोने की कीमतों में मामूली बढ़त देखी जा रही है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम  1,44,110 रुपये है, जबकि कल कीमत 1,44,100 रुपये थी. यानी कि कीमतों में महज 10 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है.

इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत कल 1,32,090 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो आज 10 रुपये की तेजी के साथ 1,32,100 रुपये हो गई है. 18 कैरेट सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम 1,08,080 रुपये है, जबकि कल भी इसकी कीमत इतनी ही थी. यानी कि 18 कैरेट वाले सेगमेंट में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

आज चांदी की कीमत

आज 29 अक्टूबर को भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,19,900 से 2,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में आज चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 2,20,000 रुपये है. वहीं, चेन्नई में रेट थोड़ा ज्यादा 2,24,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. 

क्यों सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी? 

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार (28 अक्टूबर) को अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को लगभग 3.9% पर ही बरकरार रखा. इसके पीछे बैंक ने बढ़ती महंगाई और अपनी अगली नीतिगत कदम तय करने से पहले और अधिक जानकारी जुटाने की जरूरत का हवाला दिया.

आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तब सोने और चांदी पर दबाव बढ़ता है क्योंकि इनसे ब्याज के तौर पर कोई कमाई नहीं होती है. जबकि दरें बढ़ने पर ब्याज देने वाली अन्य संपत्तियों की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगती हैं. इसके उलट, अगर ब्याज दरें कम होने की उम्मीद हो, तो कीमती धातुओं की मांग बढ़ सकती है.

हालांकि, फेड के इस ताजा फैसले से सोने-चांदी की कीमतों की कोई स्पष्ट दिशा तय नहीं होती, खासकर तब जब महंगाई अभी भी केंद्रीय बैंक के 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. यानी कि निवेशक इस असमंजस में हैं कि वे महंगाई को देखकर सोना खरीदें या फेड की सख्ती को देखकर इससे मुंह मोड़ ले.

जब तक यह साफ नहीं होता है कि महंगाई पूरी तरह से काबू में आ गई है और अब ब्याज दरें बढ़ाने का कोई सवाल नहीं उठता है, तब तक कीमतों में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव का क्रम बरकरार रहेगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 10:47 AM (IST)
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