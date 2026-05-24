आज कितनी है देश में 24 कैरेट सोने की कीमत? चेक करें मुंबई से कोलकाता तक के रेट

Gold-Silver Price Today on May 24: आज 24 मई, रविवार को देश में सोने-चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आज रविवार होने की वजह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) बंद है इसलिए बाजार में कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. आज देश में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 1,59,000 रुपये और चांदी प्रति किलो 2,85,000 रुपये के स्तर पर कारोबार रही है.

शहरवार चेक करें रेट

शहर 24 कैरेट की कीमत (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट की कीमत (प्रति 10 ग्राम) कोलकाता 1,58,820 रुपये 1,45,585 रुपये दिल्ली 1,58,760 रुपये 1,45,530 रुपये मुंबई 1,59,030 रुपये 1,45,778 रुपये चेन्नई 1,59,500 रुपये 1,46,208 रुपये बेंगलुरु 1,59,160 रुपये 1,45,897 रुपये

चांदी की कितनी है कीमत?

देश में आज चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम लगभग 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 285 रुपये प्रति ग्राम है. हालांकि, दिल्ली, चेन्नई जैसे कुछ शहरों में कीमत 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है.

सोने के बिल में आ सकती है कमी

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश का रूख कर रहे हैं. नतीजतन, इस साल सोने की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है. हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 में सोने के गहनों का बिल कम हो सकता है क्योंकि फिजिकल सोने की मांग 10 साल के सबसे निचले स्तर पर गिरने की उम्मीद है.

रिटेल ज्वेलरी खरीदारों द्वारा खरीदे गए सोने की मात्रा में कमी आ सकती है क्योंकि इस साल कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि वित्त वर्ष 27 में बिक्री की मात्रा - यानी बेचे गए सोने की मात्रा - में गिरावट आ सकती है, लेकिन सोने की ऊंची कीमतों के कारण कुल बिक्री का मूल्य फिर भी बढ़ सकता है.

2025 में सोने की कीमतों में लगभग 60% की तेजी आई और 2026 में भी यह तेजी जारी है. सोने के गहने खरीदने वालों की मुश्किलें और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सोने के आयात को रोकने और कमजोर होते भारतीय रुपये को सहारा देने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है.

खरीदारी में आ सकती है बड़ी गिरावट

FY26 में सोने के गहने खरीदने वालों की संख्या में लगभग 6%-7% की गिरावट आई और FY27 में इसके और गिरकर 13-14% तक पहुंचने की संभावना है. CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, FY27 में सोने की बिक्री की मात्रा गिरकर 620-640 टन तक पहुंच सकती है और 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है.

भारत ने FY26 में लगभग 720 टन सोने का आयात किया, जिसके कारण $72 बिलियन की विदेशी मुद्रा बाहर चली गई. CRISIL ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी के प्रभाव को उजागर करते हुए बताया, "इस क्षेत्र में बिक्री की मात्रा एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें कोविड से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को शामिल नहीं किया गया है."

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