Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार, 9 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं में अक्सर देखा जाता है कि इन बहुमूल्य धातुओं की कीमत बढ़ जाती है. लेकिन आज कीमतों में कमी है.

खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1139 रुपये फिसल गया था. वहीं चांदी की कीमतों में भी 3534 रुपये की गिरावट थी. एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,60,651 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,61,634 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

9 मार्च की सुबह करीब 9:55 बजे, एमसीएक्स पर 2 अप्रैल का एक्सपायरी वाला गोल्ड 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,495 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,60,672 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं प्रमुख शहरों में सोना-चांदी का ताजा भाव...

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.32 फीसदी या 3,534 रुपये की गिरावट के साथ 2,64,751 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,67,497 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,67,498 रुपये था.

दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,800 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,000 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,900 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,63,790 रुपए

22 कैरेट - 1,50,140 रुपए

18 कैरेट - 1,22,870 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,63,630 रुपए

22 कैरेट - 1,49,990 रुपए

18 कैरेट - 1,22,720 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,63,090 रुपए

22 कैरेट - 1,49,500 रुपए

18 कैरेट - 1,30,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,63,630 रुपए

22 कैरेट - 1,49,990 रुपए

18 कैरेट - 1,22,720 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,63,690 रुपए

22 कैरेट - 1,50,040 रुपए

18 कैरेट - 1,22,770 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,830 रुपए

22 कैरेट - 1,48,350 रुपए

18 कैरेट - 1,21,410 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,730 रुपए

22 कैरेट - 1,48,250 रुपए

18 कैरेट - 1,21,310 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,680 रुपए

22 कैरेट - 1,48,200 रुपए

18 कैरेट - 1,21,260 रुपए

यह भी पढ़ें: Stock Market 9 March: मिडिल ईस्ट तनाव से लहूलुहान हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 2400 अंक लुढ़का, निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल