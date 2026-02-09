Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार, 9 फरवरी को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,54,224 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,53,931 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

9 फरवरी की सुबह 9:45 बजे, एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,55,674 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1800 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,57,00 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

अगर आज आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए. आइए जानते हैं कि आज आपको अपने शहर में सोना और चांदी खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,60,301 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा है. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 10,400 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,64,885 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था.

दिल्ली और मंबई में 10 ग्राम चांदी 2,849 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,490 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,849 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,740 रुपए

22 कैरेट - 1,43,690 रुपए

18 कैरेट - 1,17,590 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,590 रुपए

22 कैरेट - 1,43,540 रुपए

18 कैरेट - 1,17,440 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,300 रुपए

22 कैरेट - 1,44,190 रुपए

18 कैरेट - 1,23,490 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,590 रुपए

22 कैरेट - 1,43,540 रुपए

18 कैरेट - 1,17,440 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,640 रुपए

22 कैरेट - 1,43,590 रुपए

18 कैरेट - 1,17,490 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,740 रुपए

22 कैरेट - 1,43,690 रुपए

18 कैरेट - 1,17,590 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,640 रुपए

22 कैरेट - 1,43,590 रुपए

18 कैरेट - 1,17,490 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,590 रुपए

22 कैरेट - 1,43,540 रुपए

18 कैरेट - 1,17,440 रुपए

