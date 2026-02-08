Gold Silver Price Today: दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में 8 फरवरी को कितने में बिक रहा है सोना-चांदी, चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold Silver Price Today: बीते कुछ समय से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 8 फरवरी को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,56,750 रुपये में मिल रहा है...
Gold Silver Price Today: बीते कुछ समय से सोना और चांदी निवेशकों की नजर में बने हुए हैं और इनकी कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,56,750 रुपये में मिल रहा है. जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,85,000 रुपये दर्ज किया गया है.
जनवरी के अंत में चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब पहुंच गई थी और यह करीब 120 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेजी की मुख्य वजह मजबूत निवेश मांग, कमजोर अमेरिकी डॉलर इत्यादि को बताया जा रहा हैं.
अगर आप इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है....
चांदी की कीमत
फरवरी महीने में चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. रविवार 8 फरवरी को दिल्ली और मंबई में 10 ग्राम चांदी 2,850 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,850 रुपये चल रही है.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,750 रुपए
22 कैरेट - 1,43,700 रुपए
18 कैरेट - 1,17,600 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,600 रुपए
22 कैरेट - 1,43,550 रुपए
18 कैरेट - 1,17,450 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,57,310 रुपए
22 कैरेट - 1,44,200 रुपए
18 कैरेट - 1,23,500 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,600 रुपए
22 कैरेट - 1,43,550 रुपए
18 कैरेट - 1,17,450 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,650 रुपए
22 कैरेट - 1,43,600 रुपए
18 कैरेट - 1,17,500 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,750 रुपए
22 कैरेट - 1,43,700 रुपए
18 कैरेट - 1,17,600 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,650 रुपए
22 कैरेट - 1,43,600 रुपए
18 कैरेट - 1,17,500 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,56,600 रुपए
22 कैरेट - 1,43,550 रुपए
18 कैरेट - 1,17,450 रुपए
