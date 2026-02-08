Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: बीते कुछ समय से सोना और चांदी निवेशकों की नजर में बने हुए हैं और इनकी कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 8 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,56,750 रुपये में मिल रहा है. जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,85,000 रुपये दर्ज किया गया है.

जनवरी के अंत में चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब पहुंच गई थी और यह करीब 120 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेजी की मुख्य वजह मजबूत निवेश मांग, कमजोर अमेरिकी डॉलर इत्यादि को बताया जा रहा हैं.

अगर आप इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है....

चांदी की कीमत

फरवरी महीने में चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. रविवार 8 फरवरी को दिल्ली और मंबई में 10 ग्राम चांदी 2,850 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,850 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,750 रुपए

22 कैरेट - 1,43,700 रुपए

18 कैरेट - 1,17,600 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,600 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,450 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,310 रुपए

22 कैरेट - 1,44,200 रुपए

18 कैरेट - 1,23,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,600 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,450 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,650 रुपए

22 कैरेट - 1,43,600 रुपए

18 कैरेट - 1,17,500 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,750 रुपए

22 कैरेट - 1,43,700 रुपए

18 कैरेट - 1,17,600 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,650 रुपए

22 कैरेट - 1,43,600 रुपए

18 कैरेट - 1,17,500 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,600 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,450 रुपए

