Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. चांदी की कीमतों में तो रिकॉर्ड तेजी के बाद जोरदार गिरावट आई है. हर दिन इन बहुमूल्य धातुओं की कीमत तेजी से बदल रही है.

शनिवार को सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है, वहीं चांदी स्थिर बनी हुई है. ऐसे में अगर आप आज यानी 7 फरवरी को सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो, आपको अपने शहर का ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए.

चांदी की कीमत

दिल्ली और मंबई में 10 ग्राम चांदी 2,850 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 28,500 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं चेन्नई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,850 रुपये चल रही है. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी का ताजा भाव क्या है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,750 रुपए

22 कैरेट - 1,43,700 रुपए

18 कैरेट - 1,17,600 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,600 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,450 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,310 रुपए

22 कैरेट - 1,44,200 रुपए

18 कैरेट - 1,23,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,600 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,450 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,650 रुपए

22 कैरेट - 1,43,600 रुपए

18 कैरेट - 1,17,500 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,750 रुपए

22 कैरेट - 1,43,700 रुपए

18 कैरेट - 1,17,600 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,650 रुपए

22 कैरेट - 1,43,600 रुपए

18 कैरेट - 1,17,500 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,56,000 रुपए

22 कैरेट - 1,43,550 रुपए

18 कैरेट - 1,17,450 रुपए

भारत में सोना और चांदी केवल निवेश के साधन नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं. इन्हें समृद्धि, शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. शादी-विवाह, त्योहार या किसी भी खास मौके पर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं और इसे शुभ मानते हैं.

पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा के कारण ये धातुएं सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित पूंजी के रूप में भी देखी जाती हैं. यही वजह है कि भारतीय परिवारों में सोने और चांदी का भावनात्मक और सामाजिक महत्व आज भी बना हुआ है.

