Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 6 फरवरी को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,48,889 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,50,316 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

6 फरवरी की सुबह 9:45 बजे, एमसीएक्स पर 5 मार्च का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,48,836 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1450 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,49,531 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 2,35,505 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 8310 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,37,500 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था.

दिल्ली और मंबई में 10 ग्राम चांदी 2,750 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 27,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपये चल रही है. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना और चांदी किस रेट पर बिक रहा है....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,560 रुपए

22 कैरेट - 1,41,690 रुपए

18 कैरेट - 1,15,960 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,350 रुपए

22 कैरेट - 1,39,650 रुपए

18 कैरेट - 1,14,260 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,040 रुपए

22 कैरेट - 1,41,200 रुपए

18 कैरेट - 1,21,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,350 रुपए

22 कैरेट - 1,39,650 रुपए

18 कैरेट - 1,14,260 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,400 रुपए

22 कैरेट - 1,39,700 रुपए

18 कैरेट - 1,14,310 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,500 रुपए

22 कैरेट - 1,39,800 रुपए

18 कैरेट - 1,14,410 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,400 रुपए

22 कैरेट - 1,39,700 रुपए

18 कैरेट - 1,14,310 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,52,350 रुपए

22 कैरेट - 1,39,650 रुपए

18 कैरेट - 1,14,260 रुपए

यह भी पढ़ें: Stock Market 6 February: रेपो रेट फैसले के पहले शेयर बाजार की बिगड़ी चाल, सेंसेक्स 155 अंक फिसला, निफ्टी भी लाल